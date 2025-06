I festeggiamenti in onore dello Spirito Santo a Gangi attesi migliaia di fedeli provenienti da tutta l’isola

Condividi questo articolo?

Si concluderanno lunedì prossimo (9 giugno), quando sono Da quattro secoli il lunedì dopo la Pentecoste, nell’unico Santuario in Italia dedicato alla terza figura della trinità, si rinnova la sentita e profonda fede religiosa di un popolo attraverso la sacra processione. A caratterizzarla il numero di simulacri trasportati a spalla dai fedeli, oltre quaranta statue, vere e proprie opere d’arte, raffiguranti i principali Santi frutto della preziosa manifattura di artisti siciliani. Opere in legno intagliate e scolpite molte delle quali realizzate dallo scultore gangitano Filippo Quattrocchi(1734-1818). Ma il vero “Miracolo” si rinnoverà sul sacrato del Santuario, dove si svolgerà un omaggio speciale alla terza figura della Trinità, con “i miracula e a cursa dei Santi”. I fedeli, portando sulle spalle i pesanti simulacri, inizieranno una corsa, un veloce andirivieni (per tre volte), inneggiando allo Spirito Santo.

La processione partirà alle ore 16,30 dalla Chiesa Madre(piazza del Popolo) da dove il lungo corteo sacro raggiungerà le pendici del Monte Marone dove si trova il Santuario.

Secondo un rigido protocollo a sfilare in processione sarà per prima la confraternita più giovane, a chiuderlo la più antica: quella del Santissimo Salvatore.

Ad occuparsi dell’organizzazione il comitato, la comunità ecclesiale in collaborazione con l’amministrazione Comunale.

Ad anticipare l’evento sacro diversi momenti religiosi e non solo. Diversi i pellegrinaggi previsti per tutta la settimana come anche momenti di preghiera. Giovedì 5 giugno, alle ore 19, sarà celebrata una Santa messa presieduta dal vescovo di Nicosia Giuseppe Schillaci. Sabato (07 giugno), alle ore 18, “Veglia di Pentecoste”e alle ore 22 lo spettacolo musicale di Lello Analfino e i Tinturia Orkestar con il tour “Testa e Cuore”. Domenica (8 giugno) giorno di Pentecoste, alle ore 19, messa solenne presieduta da don Giuseppe Amato, rettore del Santuario, alle ore 20 altro momento di fede con il Quadro dello Spirito Santo che dal Santuario sarà portato in chiesa Madre. Conclude la giornata, alle ore 22, uno spettacolo musicale della “Adrian Band” tributo ad Adriano Celentano.

A chiudere i festeggiamenti, lunedì (9 giugno) appunto la “Sacra Processione (ore 16,30) con partenza dalla chiesa Madre, il lungo corteo di circa 40 statue portate a spalla dei fedeli raggiungerà il Santuario dove si potrà assistere a “i Miracula” e “a cursa di Santi” con i pesanti simulacri portati a spalla dai fedeli che inizieranno sul sacrato una corsa veloce inneggiando e pregando lo Spirito Santo. Alle ore 22 a chiudere i festeggiamenti i fuochi d’artificio.

“Ancora una volta la Festa dello Spirito Santo si connota come tra le più importanti non solo della nostra Comunità, ma di tutto il territorio madonita – ha detto don Giuseppe Amato rettore del Santuario – Il suo carico di spiritualità attrae molti fedeli che si recano in pellegrinaggio presso il nostro Santuario e godono della bellezza della lunga processione che con i suoi santi raggiunge questo luogo così caro alla nostra fede per i tradizionali “miracoli”. E’ un onore per me poter offrire, insieme ai miei collaboratori, sia momenti di forte spiritualità che di distensione e convivialità. Ringrazio tutti coloro che ogni anno si impegnano instancabilmente nell’organizzazione e nella promozione della festa anche con il loro contributo economico, a partire dai numerosi sponsor fino ai singoli fedeli, in particolare la nostra amministrazione comunale per il grande supporto logistico. Quella con il sindaco, le forze dell’ordine, la polizia municipale è una collaborazione collaudata e solida che ci permette di svolgere tutto con ordine e serenità ”.

“Un momento di fede e unione che ci richiama alle nostre radici più autentiche – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – Invoco la protezione dello Spirito Santo su tutta la nostra comunità, affinché ci accompagni con la sua benevolenza, donandoci serenità e speranza. Ogni anno l’amministrazione comunale contribuisce affinché questo profondo momento di fede e festa riesca nel miglior modo possibile, voglio ringraziare il vescovo monsignor Giuseppe Marciante, il rettore del Santuario don Giuseppe Amato, la comunità ecclesiale, il comitato della festa, i volontari e le forze dell’ordine che ci aiuteranno a gestire l’enorme afflusso di pellegrini”.

Il comune di Gangi inoltre ha predisposto degli spazi espositivi gratuiti, da venerdì pomeriggio giorno 6 a lunedì 9 giugno, nell’area attigua al Santuario delle Spirito Santo, compresa l’area circostante il bevaio ed aree limitrofe, al fine di consentire ai titolari di attività commerciali – artigianali e attività produttive di posizionare uno stand per la promozione o vendita.