Grande successo dell’olio siciliano in Giappone

Grande successo dell’olio made in Sicily al concorso internazionale JOOP – Japanese Olive Oil Prize 2025. Quest’anno, per iniziativa di Confimprese Palermo e di IRVO, 20 aziende siciliane ( dalla provincia di Trapani 6 aziende, Agrigento con 5 aziende, Palermo con 4, una da Siracusa, una da Enna e due da Caltanissetta), hanno partecipato con i loro prodotti al concorso internazionale JOOP 2025 che si è svolto a Tokyo e si è concluso con una cerimonia di premiazione il 13 giugno. 14 delle 20 aziende sono state selezionate.

Il commissario straordinario di IRVO, l’avvocato Giuseppina Mistretta e il presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice vogliono congratularsi per il traguardo conseguito e premiare con un riconoscimento queste 14 aziende, in una cerimonia che avrà luogo martedì prossimo nei locali di IRVO in via Pipitone Federico 8 a Palermo.

Il premo Japan Olive Oil Prize (JOOP) è un evento internazionale che celebra la qualità, l’innovazione e la creatività nel mondo dell’olio extra vergine di oliva, offrendo una piattaforma esclusiva per produttori, designer, buyer e appassionati del settore. L’edizione 2025 è stata organizzata nel quartiere del design di Aoyama, a Tokyo, con la partecipazione di 577 oli provenienti da 28 Paesi, consolidando l’evento come uno dei concorsi più importanti a livello globale nel settore Olio EVO (Extra Virgin Olive Oil). Dopo l’invio dei campioni da tutto il mondo entro il 30 maggio scorso, la giuria di esperti ha selezionato i migliori e li ha premiati in una cerimonia ufficiale che si è svolta il 13 giugno.

L’obiettivo del JOOP è quello di supportare i produttori nel mercato giapponese, noto per il suo gusto sofisticato, e sensibilizzare i consumatori nipponici a riconoscere prodotti di alta qualità attraverso masterclass, degustazioni guidate e attività formative.

Alla cerimonia parteciperanno oltre ai vertici di Confimprese Palermo e IRVO i rappresentanti delle imprese partecipanti e degli enti promotori.