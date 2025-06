Giornate Europee dell’Archeologia. 11 appuntamenti targati BCsicilia: visite guidate, escursioni, conferenze, presentazioni di libri

Condividi questo articolo?

Visite guidate, escursioni, conferenze, presentazioni di libri. Sono 11 gli appuntamenti promossi da BCsicilia in occasioni delle “Giornate Europee dell’Archeologia” 2025 che si terranno dal 13 al 15 giugno, in tutto il vecchio continente, giunti quest’anno alla sedicesima edizione, e che in Italia ha il patrocinio del Ministero della Cultura. Iniziative in giro per tutta l’isola: da Palermo a Palazzolo Acreide, da Monreale a Riesi, da Termini Imerese a Siculiana. Si andrà alla scoperta di grotte preistoriche e antichi insediamenti, si parlerà di archeoastronomia e di primitivi strumenti, si potranno ammirare albe solstiziali, visitare ipogei e necropoli, passeggiare tra antichi quartieri, partecipare a archeo escursioni alla scoperta del megalitismo dell’entroterra siciliano e di torri costiere e prendere parte a presentazioni di libri che parlano di perdute città.

“Una straordinaria occasione – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – per conoscere e valorizzare il patrimonio archeologico della nostra Isola, all’interno di una prestigiosa iniziativa di respiro europeo a cui aderiscono 32 paesi”.

Gli appuntamenti di BCsicilia per le Giornate Europee dell’Archeologia:

Iniziative

Venerdì 13 Giugno

Bagheria

Alla ricerca delle stelle: visita guidata alla Specola di Palermo

Palermo

L’evoluzione delle piazze storiche di Palermo attraverso l’indagine archeologica

Alia

“Come in Cielo così in Terra”: una mappa stellare sulla Via della Thòlos

Sabato 14 Giugno

Cefalù

Passeggiata archeologica al Parco della Rocca

Riesi

Presentazione del libro: Alla ricerca della perduta città di Engyon

Siculiana

Siculiana archeologica: le Necropoli. Testimonianze dell’Età Tardo antica

Domenica 15 Giugno

Riesi

Visita guidata al sito Preistorico e Archeo-astronomico di Costa di Mandorle

Palazzolo Acreide

Escursione archeologica alla catacomba di Senebardo o del Fieno

Bagheria

Mamma li turchi! Visita guidata alle Torri a difesa della costa

Termini Imerese

La Città sulla Roccia: passeggiata alla scoperta degli affioramenti rocciosi

su cui fu costruito il centro storico di Termini

Monreale

Escursione archeologica agli Ipogei di Monte Reitano

Coordinamento:

Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it – Fb: BCsicilia

