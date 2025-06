Giancarlo Torre del CiCaSub Messina è il vincitore della “6^ edizione del Safari Foto sub dello Jonio

Condividi questo articolo?

Giancarlo Torre del CiCaSub Messina, che da solo ha fotografato 48 specie, è il vincitore della “6^ edizione del Safari Foto sub dello Jonio. Secondo in classifica Massimiliano Principato , seguito, al terzo posto, da Francesco Canova, entrambi del GRO Sub Catania.

La cerimonia di premiazione è stata ospitata presso la sede della LNI di Riposto.

La gara di fotografia subacquea e monitoraggio del fondale marino, che ha visto la partecipazione di 15 concorrenti provenienti dalle provincie siciliane, che si sono impegnati per fotografare il maggior numero di specie diverse di pesci, è stata disputata nel tratto di mare del lungomare Riposto Torre Archirafi. L’ evento organizzato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee è stato patrocinato dal Comune di Riposto e dalla locale sezione della Lega navale.

Tra le curiosità della gara è stato fotografato per la prima volta nel mare di Riposto, l’esemplare di un pesce coniglio (Siganus Luridus), specie lessepsiana proveniente dal Mar Rosso ed emigrata dal Mediterraneo orientale, dove è già molto diffusa.