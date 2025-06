GEOLIER: al via da Trento “Live Fest” il suo tour estivo a Catania

Condividi questo articolo?

Dopo aver conquistato in primavera i principali palazzetti italiani con una serie di date tutte sold out e aver annunciato il suo primo tour negli stadi per il 2026, Geolier è pronto a infiammare l’estate con una nuova stagione di concerti live. Il tour prenderà il via domani, 28 giugno, dal Trento Live Fest, per poi proseguire nei principali festival lungo tutta la Penisola.

Un ritorno sul palco, che arriva dopo il grande annuncio live per il prossimo anno, che ribadisce ancora una volta quanto Geolier sia un artista senza precedenti. Dopo il primato conquistato l’estate scorsa grazie ai tre concerti consecutivi sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (che nessun artista – internazionali inclusi – aveva mai raggiunto), quest’anno sarà il primo ad esibirsi per ben due sere consecutive sul palco dell’Ippodromo di Agnano, nella sua amata città, il 25 (sold out) e 26 luglio, per poi concludere il tour in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona (anch’essa già sold out).

L’artista continua così a rappresentare il massimo splendore del rap italiano, in un percorso artistico in costante crescita.

Queste le date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

28 GIUGNO 2025 – TRENTO – TRENTO LIVE FEST

25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO – SOLD OUT

26 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

31 LUGLIO 2025 – LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA

02 AGOSTO 2025 – CAMPOBASSO – CAMPOBASSO SUMMER FESTIVAL

04 AGOSTO 2025 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI – SOLD OUT

05 AGOSTO 2025 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

27 SETTEMBRE 2025 – ARENA DI VERONA – SOLD OUT

“GEOLIER STADI 2026” sarà un tour che porterà la potenza della sua musica da nord a sud Italia, segnando una nuova ed entusiasmante fase della sua carriera:

13 GIUGNO 2026

MILANO – STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026

ROMA – STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

Questi concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo tutta la forza della sua discografia e dell’ATTO II di DIO LO SA (https://geolierofficial.lnk.to/diolosa_attoll; Warner Music Italy), l’album che ha dominato la scena nel 2024 e che, ad oltre un anno dalla sua release continua a restare stabile in Top 20 FIMI.

Geolier ha, infatti, rilasciato lo scorso novembre il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato quinto platino da FIMI/GfK Italia, che ad una settimana dal debutto ha raggiunto la #1 della Classifica Fimi Top Album, Il nuovo traguardo segue il successo delle prime 24 ore, che ha visto tutti gli otto brani del disco entrare in TOP 20 su Spotify Italia, conquistando il primo posto con “TU ED IO” feat. Rose Villain (oro) e il secondo con “MAI PER SEMPRE”. Il 4 dicembre Spotify ha dichiarato Geolier l’artista più ascoltato in Italia nel 2024, al primo posto anche nella classifica dei brani con “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato quadruplo platino, e degli album più ascoltati con “DIO LO SA”, che è anche tra i cinque dischi più ascoltati in Europa sulla piattaforma.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 90 dischi di platino e 38 dischi d’oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube. Un successo inarrestabile dietro l’altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l’altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed è già pronto ad infrangere un altro record quest’estate, quando sarà il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all’Ippodromo di Agnano nella sua città. Lo scorso 19 novembre è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour interamente sold out nei palasport e che proseguirà per tutta l’estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “GEOLIER STADI 2026” a Milano, Roma e Messina.