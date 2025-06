Francofonte, Karate. Emozioni e applausi in aula consiliare con la consegna della qualifica e del grado

Condividi questo articolo?

È stata una mattinata all’insegna delle emozioni e di tantissimi applausi quella tenutasi nell’aula consiliare di palazzo Gravina Cruyllas e che ha visto presenziare una parte importante di storia sportiva del Karate francofontese.

Il maestro Giuseppe Privitera, direttore tecnico nazionale Opes Italia e Tecnico Nazionale della Oipes, in accordo con il presidente nazionale della Oipes Tino Nicolosi e del d.t. nazionale maestro Gianni Montesanti, ha consegnato ai francofontesi Giovanni Impelluso la qualifica di maestro e il grado di VII Dan e a Vincenzo Alì la qualifica di istruttore e il grado di III Dan.

Presenti l’assessore allo Sport, Giovanni Depetro e l’assessore Salvo DiSilvestro, che ha rappresentato il sindaco, assente per motivi istituzionali, il dirigente del VII settore, l’avv. Giusy Tuzza, gli atleti della Dynamic Karate Club di Siracusa e campioni nazionali Oipes Pasquale Caruso, Ginevra Petruzzelli, Mattia Noè e Claudio Pisano, insieme alla presidente della società Giusy Cappuccio.

Pubblicità

“Oggi siamo qui per dare un merito importante all’icona delle arti marziali a Francofonte, il maestro Impelluso”, ha detto un emozionato assessore Depetro, che ha proseguito valorizzando l’importanza della pratica sportiva nella formazione individuale di ogni singolo.

“Per noi è un momento importante perché Giovanni Impelluso rappresenta la storia della nostra città per quanto riguarda il karate”, ha detto invece l’assessore DiSilvestro, che ha portato i saluti del primo cittadino.

Il maestro Privitera, invece, dopo aver ringraziato l’amministrazione e i presenti, ha sottolineato la valenza del conferimento attribuito.

Tanta la commozione da parte del maestro Impelluso e di Vincenzo Alì che si sono detti grati non solo per lo stesso riconoscimento ricevuto, ma anche per aver condiviso una mattinata insieme a tanti amici con i quali hanno condiviso il medesimo percorso sportivo.

L’amministrazione ha consegnato degli attestati a tutti i presenti, mentre il maestro Pino Privitera ha voluto donare una targa all’amministrazione Lentini per la grande disponibilità dimostrata.

Un lungo applauso ha chiuso la mattinata.