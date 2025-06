FINC FESTIVAL dal 27 giugno on grandi nomi della clownerie internazionale a Giardini Naxos

Condividi questo articolo?

La IV edizione del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown, è in programma dal 27 al 29 giugno e dal 4 al 6 luglio 2025 a Giardini Naxos (ME), con la maggior parte degli spettacoli al Teatro della Nike nel Parco Archeologico di Naxos

In scena alcuni tra i più acclamati protagonisti della comicità senza parole a livello internazionale:

David Larible, universalmente considerato “il clown dei clown”, ha vinto il Clown d’Oro a Montecarlo e ha calcato prestigiosi palcoscenici in tutto il mondo;

Gardi Hutter, pioniera del clown teatrale al femminile, gira il mondo dal 1981, raggiungendo ad oggi oltre 4400 rappresentazioni in 44 paesi e aggiudicandosi 18 rinomati premi;

Paolo Nani, autore del celebre “La lettera”, considerato un vero e proprio cult internazionale del teatro fisico;

Anatoli Akerman, clown e attore fisico acclamato a livello mondiale, ha fatto parte del cast di KÀ e ZED del Cirque du Soleil e ha interpretato un clown nel film “Dumbo” di Tim Burton per la Disney.

Al Parco Archeologico Naxos sarà visitabile la mostra sul Clown Grock, definito “il più grande clown del mondo” con oltre 30 pannelli che raccontano 250 anni di storia del Clown nel circo. La Mostra è allestita in collaborazione con il CEDAC di Verona, il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi.

All’interno della sezione dedicata ai talk, il Festival offre al pubblico e agli addetti ai lavori momenti di riflessione storica e teorica sull’arte del clown in collaborazione con il Prof. Dario Tomasello, docente di teatro presso l’Università di Messina, dove coordina il DAMS e ha fondato il Centro Internazionale di Studi sulla Performatività delle Arti e degli Immaginari sociali (UNIVERSITEATRALI).

Tra gli ospiti il professor Alessandro Serena – docente di Storia dello Spettacolo Circense e di Strada all’Università degli Studi di Milano, Elena Vladimirovna Petrikova – esperta della scuola russa, Antonio Giarola, regista e presidente del CEDAC (Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi)

Oltre a un workshop per professionisti condotto da David Larible, il programma prevede anche un laboratorio dedicato ai bambini condotto dall’artista e regista teatrale spagnolo Oscar Vidal. Un’occasione per avvicinarsi al mondo del clown attraverso il linguaggio del corpo e la creatività, in un clima di divertimento e scoperta.

Nato nel 2022 da un’idea degli artisti Dandy Danno e Diva G, il FINC punta a valorizzare il clown contemporaneo, nella sua dimensione poetica, ironica e inclusiva, e ad avvicinare nuovi spettatori – in particolare famiglie e giovani – al mondo del circo contemporaneo e dello spettacolo dal vivo.

La kermesse è realizzata con il sostegno del Parco Archeologico di Naxos – Taormina, del Comune di Giardini Naxos, in collaborazione con realtà locali e con il Théâtre GRRRANIT – Scène nationale de Belfort (Francia). Il Ministero della Cultura riconosce il FINC come festival di circo contemporaneo di particolare interesse nazionale.