EYSA sui digital store e in radio “INCUBI” il nuovo singolo

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Incubi”, il nuovo singolo di Eysa.

“Incubi” è un brano Il brano riflette un periodo in cui l’artista ha perso il controllo del proprio sonno a causa di un incubo ricorrente che l’ha tormentata per oltre un mese. Grazie alla terapia, è riuscita a liberarsi da questo loop e a comprendere che si trattava di una percezione sinistra di sé stessa che emergeva nei sogni in forme cupe e macabre. Il brano descrive la sensazione di impotenza e vulnerabilità provata dall’artista in quelle notti e come gli incubi riflettessero le sue insicurezze. L’artista spera che il brano possa essere di sollievo per chiunque si trovi in una situazione simile e che possa trovare conforto nell’aiuto esterno.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Mentre il progetto prendeva forma, in studio mi é venuta l’idea di creare l’urlo di cui si parla nei primi versi del brano, ed é stato divertente crearlo proprio perché é registrato e non un suono artificiale”

Biografia

Elisa Ungaro è nata il 10 maggio 1998 a Lamezia Terme e risiede a San Mango d’Aquino. Fin da piccola ha mostrato una grande passione per il canto, incoraggiata dalla sua famiglia che l’ha supportata nelle sue scelte artistiche.

Ha seguito diversi stage e corsi di musica, tra cui uno presso il Conservatorio Tchaikovsky con Grazia Di Michele e un percorso di studio canoro presso la Scuola di Canto e Arti Sceniche “A Regola d’Arte”, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con Gió Di Tonno e Cheryl Porter.

Elisa Ungaro ha iniziato il suo percorso musicale partecipando a vari concorsi locali, ricevendo diversi riconoscimenti per la sua abilità vocale. Si è esibita in occasione di festività di paese e in diversi locali come intrattenimento musicale.

Dal 2022 frequenta l’accademia “RC Voce Produzione”, seguita dalla vocal coach Cecilia Cesario, Rosario Canale e il loro team, che l’accompagnano nel suo percorso di perfezionamento canoro e di scrittura. Con la collaborazione dell’accademia ha avuto l’opportunità di partecipare a uno stage con Charlie Rapino.

Nel 2024 ha partecipato a diverse selezioni del festival “Sanremo Rock&Trend”, arrivando alle selezioni finali sul palco dell’Ariston di Sanremo. Ha anche partecipato alle selezioni di X Factor Albania 2024, superando le audizioni e i bootcamp e arrivando agli home visit.

Nel 2025 è uscito il suo primo singolo “Respiro” con la collaborazione della casa discografica “One Publishing & Music”.