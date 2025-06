Evento formativo Gal al Comune di Fiumefreddo di Sicilia

Condividi questo articolo?

Proseguono con successo le iniziative del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara volte a promuovere la formazione e la facilitazione digitale tra i cittadini del territorio. L’obiettivo è fornire competenze utili per affrontare le sfide del mondo contemporaneo e migliorare l’accesso ai servizi digitali.

Un evento formativo è stato organizzato specificamente per tutti i dipendenti comunali di Fiumefreddo. L’incontro ha visto la presenza del presidente del GAL, Ignazio Puglisi, del coordinatore del progetto facilitatori digitali, Claudio Guzzetta, e del formatore, ing. Carlo Puglisi.

L’iniziativa ha riscosso un’ampia partecipazione, segno dell’interesse e della consapevolezza riguardo l’importanza dell’alfabetizzazione digitale nella pubblica amministrazione. All’incontro erano presenti anche il sindaco Angelo Torrisi, l’assessore Maria Taormina e la segretaria comunale Angela Girgenti, a testimonianza del pieno supporto dell’amministrazione locale a queste attività di aggiornamento e potenziamento delle competenze digitali del personale.

“Questi percorsi formativi – ha evidenziato il presidente del Gal, Ignazio Puglisi – sono cruciali per rendere la pubblica amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini nell’era digitale. Investire nella formazione digitale dei dipendenti comunali significa non solo migliorare l’efficienza interna dell’ente, ma anche e soprattutto offrire servizi migliori e più accessibili ai cittadini. Questo progetto è un tassello importante nella costruzione di una comunità più competente e inclusiva, capace di cogliere appieno le opportunità offerte dal mondo digitale.”