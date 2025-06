Etna Comics 2025: il successo prosegue, prolungata mostra a Palazzo della Cultura

Condividi questo articolo?

Record assoluto: 100 Mila presenze. La scia del successo prosegue

Prolungata fino al 22 giugno la mostra al Palazzo della Cultura

di Michele Creazzola

Senza precedenti il successo di questa tredicesima edizione che, senza tema di smentita, fa di Etna Comics la manifestazione per eccellenza nel capoluogo etneo.

Immensa soddisfazione per gli organizzatori e per coloro che hanno frequentato, durante le quattro giornate, la fiera del fumetto e del videogioco.

Definizione semplice ma allo stesso tempo riduttiva per un evento che da anni caratterizza le giornate cruciali di fine Maggio ed inizio Giugno.

Questa edizione, caratterizzata da due giornate sold out, che hanno visto andare via molti giovani delusi di non trovare più biglietti di ingresso, ha registrato un’enorme partecipazione e un salto di qualità: Etna Comics è stato inserito tra gli eventi culturali catanesi grazie alla mostra al Palazzo della Cultura “Platamone-Lo Giudice”.

Inizialmente prevista fino al 15, la mostra prosegue invece fino a domenica 22 Giugno, grazie all’elevato numero di partecipanti.

Corre l’obbligo affermare come da tempo, e adesso a maggior ragione, Etna Comics si possa definire a pieno titolo la “madre” delle manifestazioni a Catania e una delle più grandi del centro e del sud Italia.