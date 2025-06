Esce “Signor Presidente” il nuovo singolo di KUKLA, dal doppio album “Sistema Nervoso”

Condividi questo articolo?

Con “Signor Presidente”, Kukla affronta l’isolamento e l’alienazione di una generazione schiacciata da un sistema che non ascolta. La fusione di elettronica e rock, con una chitarra distorta e un muro di suono quasi metal, crea un’atmosfera tesa, potente e senza compromessi.



«Vomito abbracci per chi non si arrende» — canta Kukla — per raccontare l’incapacità di comunicare in un mondo che respinge ogni emotività. Il brano esplode nello special: “Uscire di casa è sempre una sfida / È un mostro la strada / Signor Presidente, si può fare qualcosa per tutta sta gente?”. Più che una canzone, “Signor Presidente” è un manifesto, un grido di resistenza, di chi si rifiuta di restare in silenzio di fronte a un mondo che, anziché unire, divide.

«Questo brano nasce da una sensazione che tutti, prima o poi, provano: quella di essere soli in mezzo alla massa, di non riuscire a comunicare, di sentire che il sistema ci spinge a rinunciare a noi stessi – dichiara Kukla – ‘Signor Presidente’ è una riflessione sul fallimento di un mondo che ci vuole tutti uguali, fragili e pronti a cadere, senza mai ascoltarci davvero. Ho voluto esprimere una lotta interiore che si riflette in tutti noi, in un flusso che va dall’isolamento alla ribellione. La musica, un mix di elettronica e rock, deve colpire come un pugno, perché parlare di questi temi, per me, richiede energia e forza. Voglio che questo brano arrivi dritto al cuore, senza filtri, per chi si sente un po’ invisibile e vuole sentire che non è solo.»

Lesley Reina Fischer, in arte KUKLA, inizia il suo percorso artistico nel 2014 firmando con Tino Silvestri (Warner Music). Finalista ad Area Sanremo con il primo singolo “Come si sta Bene”, si fa notare da personalità come Mogol e Roby Facchinetti. Con il brano “Le più belle cose” (CDF Records, 2016) ottiene oltre 500.000 visualizzazioni su YouTube e passaggi su emittenti come Radio 105. Nel 2019 pubblica “Sharapova”, che supera le 600.000 views e viene trasmesso da Radio Kiss Kiss e oltre 70 radio regionali. Dopo una pausa per dedicarsi alla direzione di produzione cinematografica (Lateral Film), Kukla torna nel 2024 con il progetto che porta il suo nome. Insieme all’autore Carlo Bassetti e all’art director Davide Del Mare, realizza il suo primo album “Cose dell’Amore”, uscito il 24 gennaio 2025. Il singolo “La verginità” e i videoclip successivi attirano l’attenzione di testate come Billboard Italia e Sky. A marzo 2025 pubblica “Strafatti fatti miei”, primo estratto dal doppio album “Sistema Nervoso”, previsto per la primavera 2026. Il 9 maggio segue “DADA”, secondo singolo del progetto: un brano elettronico e corrosivo che conferma lo stile tagliente e visionario di Kukla.