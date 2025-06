Dalla Sicilia a Ibiza: il MamaHouse di Filippo Spada con gli artisti SimonteRizzo

Condividi questo articolo?

Il MamaHouse, ideato da Filippo Spada nel 2016 e oggi format affermato nella scena musicale siciliana, approda per la prima volta a Ibiza: martedì 8 luglio 2025 sarà protagonista di una serata esclusiva al Tantra Ibiza, icona internazionale della nightlife.

Un traguardo importante per il progetto che negli ultimi anni ha saputo imporsi come uno dei punti di riferimento della club culture in Sicilia occidentale. Il MamaHouse nel tempo è cresciuto fino a diventare un format itinerante, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e variegato, dagli appassionati dell’elettronica ai curiosi in cerca di esperienze nuove.

A far vibrare la consolle gli artisti trapanesi SimonteRizzo, pronti a travolgere il pubblico con il loro sound made in Sicily: un mix coinvolgente di deep groove, house contemporanea e influenze mediterranee, in cui convivono calore siculo, linee ritmiche pulsanti e sofisticate trame elettroniche. Il loro live set promette di trasformare il Tantra in un ponte sonoro tra la Sicilia e il cuore vibrante dell’isola bianca.

Dopo aver acceso le notti nei club più iconici della Sicilia occidentale, il MamaHouse approda per la prima volta nel cuore dell’elettronica europea.

Filippo Spada: «Ibiza è il nostro sogno che diventa realtà. Portare il MamaHouse in uno dei templi mondiali della musica elettronica significa condividere con il mondo la nostra energia, le nostre radici, la nostra visione. Siamo emozionati e orgogliosi. È un riconoscimento al lavoro fatto finora, ma anche un punto di partenza per una nuova fase del nostro percorso artistico».

L’evento si inserisce all’interno della programmazione di “Fiesta Illegal”, format noto per le sue line-up underground e l’attenzione alla qualità artistica. Un contesto perfetto per il debutto internazionale di MamaHouse, che da sempre pone al centro autenticità, ritmo e identità.

Situato nel cuore di Playa d’en Bossa, dalla sua architettura suggestiva al suo paesaggio sonoro emozionante, il Tantra Ibiza fonde energia pura con dettagli raffinati, creando un ambiente in cui musica, persone e atmosfera si allineano in perfetta armonia.