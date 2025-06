Dal 23 al 28 giugno Roccaraso diventa città del cinema per la settima edizione dell’AmiCorti International Film Festival

Condividi questo articolo?

Roccaraso, la nota località sciistica abruzzese si trasforma, dal 23 al 28 Giugno, in città del cinema ed accoglie la settima edizione dell’AmiCorti International film festival

di Michele Creazzola

Tutt’altro che casuale la scelta di Roccaraso per dare vita alla settima edizione del film festival

Ideato dalla direttrice Ntrita Rossi che da quest’anno si avvale della collaborazione, tra gli altri, di Daria Graziosi e Salvatore Sposito, conduttori del canale Mi amor TV su Instagram, Facebook, YouTube, oltre che autori e conduttori di “Mi amor” in formato trasmissione televisiva su TV Centro Marche.

La località abruzzese, nota per lo sci, è il luogo perfetto, secondo le dichiarazioni della stessa direttrice, che aiuta a vivere emozioni intense già dai paesaggi in sé.

L’idea di una settimana all’insegna del cinema ha stimolato le autorità regionali e comunali che hanno conferito il patrocinio al festival e concesso, gratuitamente, le sale del cinema Roma per lo svolgimento delle sette serate in programma

AmiCorti è il titolo che unisce le parole amicizia e corti e diventa il posto fisico e ideale dove l’amore per l’arte cinematografica racchiude le culture di tutto il mondo.

Nazioni geograficamente lontane si ritrovano ad essere accomunate dagli artisti che le rappresentano all’AmiCorti International film festival dove la diversità è intesa come fonte di arricchimento.

È così che in un piccolo paese dell’Italia centrale si trovano registi, attori, autori provenienti da mezza Europa, America Latina, Africa, Paesi arabi e dove è normale vedere assieme Palestina e Israele. Per l’unico fine di presentare arte.

È paradossale ed allo stesso tempo bello, in un momento in cui quasi i tre quarti del mondo rischia di finire in una guerra con conseguenze irrimediabili, vedere che c’è un’altra parte di mondo che reagisce condividendo emozioni positive intonando ” l’inno all’umanità” con il testo scritto da Drita Rossi e dal cantautore siracusano Emanuele Pavano.

Un grazie speciale a Ntrita Rossi, al comune di Roccaraso ed a tutti i collaboratori che, a titolo gratuito, prestano il loro tempo ed affetto per un festival a cui si può partecipare con biglietto acquistabile su contribuzione volontaria, senza un costo fisso e fino ad esaurimento posti.

Di seguito il programma ricco di appuntamenti.

Lunedì 23 Giugno

Dalle 10:00: Proiezioni ufficiali in concorso (Italia, Iran, USA, Cina, Austria, UK)

18:30 Red Carpet – arrivo degli ospiti

19:00 Cerimonia di apertura e Premio alla Carriera a Carlos Mata e Enrique Torres

e 21:00 Film in concorso: Return to Planet Underground (Paesi Bassi)

Martedì 24 Giugno

Proiezioni: Do Over, Pacha, Maryam, The Red Market, Hombre Muerto

15:00–18:00Cinema Education: con Liliana Mele, Rajneesh Duggall, Joshua A. Jones, Milad Mansouri

Mercoledì 25 Giugno

Dalle 10:00: Cortometraggi da Italia, Canada, Iran, Spagna, Australia, Belgio

Incontri con registi, talk e sessioni Q&A

Giovedì 26 Giugno

Proiezioni di lungometraggi internazionali

Dibattiti sul cinema e diritti umani

Sezione Videomusic e Animazione

Venerdì 27 Giugno

10:00–15:00Industria Cinematografica: Q&A con produttori, co-produzioni internazionali

15:00–17:00 Incontro tra Giurie e Registi

18:00–20:00Culture in Viaggio: valorizzazione dei territori con Maria Iudiciani

Sabato 28 Giugno

09:30: ProiezioneTrust Me, I’m a Doctor con Al Sapienza

11:30 Workshop con Evgeny Afineevsky

15:00 Masterclass con Paul Haggis : Nella Valle di Elah

: Nella Valle di Elah 18:30 Cerimonia di Premiazione –Award Ceremony