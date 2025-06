Custonaci, “Festa dei Mari 2025”: quattro giorni di gastronomia, musica e innovazione a Baia Cornino

Condividi questo articolo?

Dal 3 al 6 luglio, Baia Cornino, a Custonaci, si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico della “Festa dei Mari”.

L’evento, nato dall’intuizione imprenditoriale di Paolo Piazza e Alberto Santoro dell’azienda “Sapori dei Mari” e diretto artisticamente da Vanessa Galipoli, conferma la sua formula che coniuga eredità gastronomica siciliana, innovazione tecnologica e intrattenimento di qualità. Dopo le prime due edizioni che hanno registrato oltre 25.000 presenze, la terza edizione amplia l’offerta con quattro giorni di programmazione che trasformeranno il borgo marinaro in un luogo di accoglienza, divertimento e confronto.

Il cuore dell’evento resta la celebrazione della “Birra dei Mari”, che presenta nuove referenze. Protagonisti anche il “Gin e l’Amaro dei Mari”, che arricchiscono il catalogo aziendale.

La proposta culinaria si evolve con show cooking affidati a chef locali che proporranno creazioni studiate per esaltare le caratteristiche organolettiche delle diverse produzioni. Sarà allestito un villaggio gastronomico con le specialità custonacesi, per un percorso di scoperta di eccellenze enogastronomiche.

Le quattro notti di Baia Cornino saranno animate da musica che spazierà dalla house alle contaminazioni meridionali, con DJ set di richiamo nazionale e internazionale. Ed ancora performance esclusive, remix inediti e collaborazioni live, renderanno la baia un club a cielo aperto.

Il cartellone prevede spettacoli teatrali con la presenza di performer siciliani, talk tematici su turismo, innovazione, sviluppo locale, e momenti dedicati allo sport, per un intrattenimento ancora più ricco e diversificato.

L’evento mantiene la sua dimensione di responsabilità sociale con la seconda edizione del “Premio Festa dei Mari”, che riconoscerà l’impegno di istituzioni, imprese e associazioni nella valorizzazione sostenibile dell’ambiente marino, e con iniziative di sensibilizzazione ambientale a favore della comunità locale. La Festa dei Mari 2025 ospiterà la prima “Bitcoin Communities Conference”, un summit di portata internazionale dedicato alle comunità locali Bitcoin organizzato da Satoshi Design come spinoff del podcast Bcaucus.

La manifestazione è organizzata dall’azienda “Sapori dei Mari” con il patrocinio del Comune di Custonaci, in collaborazione con associazioni locali, aziende siciliane e partner tecnologici internazionali.