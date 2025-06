Coppia di coniugi morti a Castelvetrano

Condividi questo articolo?

Due coniugi sono stati trovati privi di vita a Castelvetrano (Tp). Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio.

La donna è stata trovata morta sulle scale di una palazzina al centro della cittadina, in prossimità di via IV Aprile mentre l’uomo è stato trovato impiccato poco dopo dai soccorritori giunti sul posto. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per accedere all’appartamento. Non si hanno al momento notizie sulle generalità della coppia. Sul posto i Carabinieri. L’allarme sarebbe stato lanciato da alcuni parenti.

In aggiornamento