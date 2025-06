CineMigrare e Sicily International Short League: 8, 15 e 22 luglio, tre serate di cinema sotto le stelle

Condividi questo articolo?

IX edizione delle rassegne internazionali di cortometraggi alle pendici dell’Etna.

Nuovo appuntamento con il cinema d’estate, tutto pronto per la Rassegna internazionale di Cinema senza Frontiere, CineMigrare, insieme al concorso di cortometraggi Sicily International Short League, che si svolgeranno nel mese di luglio nelle seguenti serata 8, 15 e 22, dalle ore 21:00 nella splendida cornice del comune di Pedara, ringraziamo il sindaco Alfio Cristaudo e l’assessore Carmelo Mazzella per ospitare questa IX edizione.

Anche in questa edizione, come nelle precedenti, sono pervenute opere da tutte le parti del mondo che sono state accuratamente selezionate dall’attenta direzione artistica che ha visionato e scelto tutti i cortometraggi che saranno proposti al pubblico nelle serate del festival.

Per i due concorsi che si svolgeranno, come di consueto, in forma congiunta, si è vista infatti la partecipazione di oltre mille cortometraggi internazionali. Un coinvolgimento globale che a detta dell’organizzazione del festival garantirà una fruizione variegata di opere capaci di intrattenere, far riflettere e narrare storie tanto diverse quanto distanti tra loro.

Il concorso internazionale di cortometraggi, Sicily International Short League, si inserisce all’interno della programmazione annuale di “Via dei Corti – Festival Indipendente di Cinema Breve”, mentre la Rassegna Internazionale di Cinema senza Frontiere – CineMigrare, porterà avanti come sempre la propria missione di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche più rilevanti che riguardano l’integrazione culturale e l’immigrazione. Le tre serate saranno presentate da Simona Zagarella, ospite d’onore l’attore Danilo Arena.

Sarà sempre il pubblico l’indiscusso protagonista delle tre serate, che decreterà dapprima i corti vincitori delle due eliminatorie ed infine il vincitore del concorso internazionale. Previsti anche altri riconoscimenti, le migliori opere selezionate infatti si contenderanno il Premio del Pubblico al Miglior Film (AUDIENCE AWARD – BEST FILM) sia per la rassegna CineMigrare che per il concorso Sicily International Short League. Attesi inoltre, il Premio CineMigrare alla Miglior Regia assegnato dall’associazione Penelope, da anni è impegnata nella costruzione di una rete per le emergenze sociali. E, non mancherà il Globus Network Prize, consegnato da Enzo Stroscio, presidente di Globus Network.

CineMigrare e Sicily International Short League sono organizzati dall’Associazione Culturale NO_NAME in collaborazione con le Associazione Pennagramma sono patrocinati dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo e Spettacolo e del Comune di Pedara.