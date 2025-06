CATANIA MOSTRE/ Ultrasky Alla scoperta del Blu Egizio dalle Arti alle Scienze

Condividi questo articolo?

La mostra che unisce le recenti scoperte internazionali con l’eccellenza italiana nella ricerca

Alla scoperta del Blu Egizio dalle Arti alle Scienze”, un progetto espositivo giunto alla terza tappa, che anticipa e guida il rinnovato interesse globale per il primo pigmento sintetico della storia.

L’inaugurazione è fissata per il 17 giugno 2025 alle ore 17:00 presso il Palazzo Centrale dell’Università di Catania (piazza Università 2), con ingresso gratuito fino al 2 settembre 2025.

Pubblicità

Una Scoperta che Conferma un Percorso e una Tendenza

Un gruppo di ricercatori della Washington State University, in collaborazione con il Carnegie Museum of Natural History e il Museum Conservation Institute dello Smithsonian, ha compiuto un salto tra passato e futuro: hanno ricreato il blu egizio, sperimentando dodici diverse ricette per confermare quanto fossero sofisticate le antiche tecniche egizie. Tuttavia, la rete mondiale BLUENET fondata a Villa Farnesina, sede di rappresentanza dell’Accademia dei Lincei, è sempre più il punto di riferimento globale della ricerca sul blu egizio. Questi nuovi risultati si inseriscano infatti in un percorso di studi consolidato negli ultimi anni, di riscoperta di questo antico materiale dai sorprendenti risvolti per le nuove tecnologie. ULTRASKY rappresenta l’espressione più suggestiva ed emblematica di questo fenomeno.

Il blu egizio, materiale dall’elevata sostenibilità e con proprietà ottiche sorprendenti, andò perduto nel Medioevo per riaffiorare sporadicamente nel Rinascimento, come testimoniato dal recente rinvenimento negli affreschi di Raffaello a Villa Farnesina. Riscoperto nell’Ottocento, oggi attira grande attenzione per le sue potenziali applicazioni in vari campi: dalla produzione di energia alla sensoristica, dalla medicina alla bioedilizia.

L’Arte Come Ponte tra Ricerca e Società

ULTRASKY trasforma la complessità scientifica in esperienza culturale attraverso le interpretazioni di nove artisti italiani contemporanei, ognuno dei quali ha esplorato le potenzialità espressive del blu egizio in ambiti diversi: