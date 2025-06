Catania: l’ucraino “U are the Universe” vince Magma Debut 2025

Condividi questo articolo?

L’ucraino “U are the Universe” vince Magma Debut 2025

Tra paura per la fine del mondo e rapporto con lo Spazio

Riconosciuto il valore di una sceneggiatura non banale e di un’interpretazione «sottile e magnetica». Appuntamento a novembre ad Acireale coi cortometraggi

Si è concluso ieri sera, con l’assegnazione del premio della giuria, Magma Debut, lo spin-off estivo di Magma – mostra di cinema breve, il festival internazionale di cortometraggi. Debut dedica la sua attenzione al formato lungo, riservando uno spazio di espressione ai registi emergenti e ai loro primi lungometraggi. L’edizione 2025 del concorso per film di debutto è stata vinta da “U are the Universe” (90’, 2024), del regista ucraino Pavlo Ostrikov.

Il film, hanno scritto i giurati nelle motivazioni, «si inserisce in una filmografia di lungo corso sul rapporto tra identità umana e il suo ruolo all’interno dell’universo, ha saputo trattare il tema con una scrittura apparentemente semplice ma molto sottile, razionale e al tempo stesso emotivamente stimolante». A votare sono stati il regista Davide del Degan, la professoressa Giovanna Santaera e lo sceneggiatore e regista Pietro Parolin. La direzione artistica della rassegna è di Andrea Magnani, regista, produttore e sceneggiatore.

Magma Debut si è svolto dal 16 al 20 giugno a Catania, tra l’Arena Argentina e il cinema King. Oltre a “U are the Universe” sono stati proiettati “Cherry juice” (Bosnia Erzegovina, 90’, 2023) di Mersiha Husagic; il greco “Meat” (104’, 2024), di Dimitris Nakos; la pellicola somalo-francese “The village next to paradise” (132’, 2024) di Mo Harawe; e “Piggy” (100’, 2022, Spagna), di Carlota Pereda.

Il film vincitore racconta la storia del camionista spaziale Andriy Melnyk, che trasporta spazzatura nucleare su una nave cargo diretta sulla luna abbandonata di Saturno, Callisto. Il fatto è che, mentre è in viaggio, la Terra esplode. E Melnyk si ritrova da solo nello spazio. «La messa in scena – continuano i giurati – è in grado di tenere lo spettatore dentro lo stretto legame fra l’evocazione della presenza umana negli spazi interstellari e gli stati interiori dei protagonisti, seguendo un montaggio compatto ma drammaturgicamente ben modulato. L’interpretazione di Volodymyr Kravchuk è stata in grado di reggere, in maniera sottile e magnetica, lo snodo delle riflessioni e l’evoluzione emotiva della storia che ci trascina dentro grandi questioni sul senso della vita e della morte, la felicità, le relazioni amorose, l’amicizia, il rapporto fra umano e non umano e l’uso delle materia».

Magma Debut è inserito nel cartellone di Magma – Mostra di cinema breve. Il festival è realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, e Camera di Commercio Sud Est Sicilia.

Cos’è Magma – Mostra di cinema breve

Magma è uno dei principali festival di cortometraggi in Italia. Dal 2022 propone anche lungometraggi di debutto, nella convinzione che sia sempre indispensabile offrire spazi di proiezione a chi emerge nel settore cinematografico. Giunto ormai alla sua 24esima edizione consecutiva, ha ormai visionato più di diciottomila film provenienti da tutto il mondo. Oltre al concorso internazionale, che costituisce l’ossatura del festival, il programma si è arricchito di anno in anno e prevede, adesso, sezioni dedicate alle produzioni regionali, alla videoarte e alle opere prime internazionali.

Rispetto ai maggiori festival di cinema italiani, riconosce il formato breve come forma d’arte autonoma e spazio in cui sperimentare nuovi stili, nuove tendenze, le poetiche di neonati autori o di registi già affermati. A organizzarlo è l’associazione culturale Scarti, nata ad Acireale nel 2001 da un’idea di Lorenzo Vecchio. A lui è dedicato il premio per il migliore cortometraggio internazionale. Sin dai primi anni di attività, Scarti è impegnata nella promozione culturale, con particolare attenzione al cinema e alle arti visive. I suoi componenti, molti dei quali risiedono oggi fuori dalla Sicilia, portano avanti – attraverso Magma – un progetto che da 24 anni valorizza il territorio attraverso la convergenza delle più significative esperienze di cinema presenti a livello internazionale.