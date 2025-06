Catania, Il grande classico “San Giovanni decollato” di Martoglio in scena al Palazzo Platamone

Condividi questo articolo?



Una coproduzione del Teatro Stabile di Catania e del Teatro della Città con mattatore Miko Magistro e la regia di Giuseppe Romani

Da giovedì 19 a martedì 24 giugno la Corte Mariella Lo Giudice – Palazzo Platamone ospiterà “San Giovanni decollato” di Nino Martoglio, nuova coproduzione del Teatro Stabile di Catania e del Teatro della Città.

La regia di questo grande classico della tradizione del teatro catanese è affidata a Giuseppe Romani e, il mattatore di questa edizione, è il grande Miko Magistro, che darà al suo Mastro Agostino oltre ad una strepitosa comicità, una sconfinata umanità. Ad accompagnarlo un cast di attrici e di attori di grande esperienza: Elisabetta Alma, Carmela Buffa Calleo, Cosimo Coltraro, Lorenza Denaro, Roberto Fuzio, Turi Giordano, Claudio Musumeci, Lucia Portale, Raniela Ragonese, Francesco Rizzo, Ugo Valle.

Agostino Miciacio è un calzolaio. Lavora in uno dei tanti “cuttigghi” della Civita. Ha una figlia in età da marito e una moglie che non tollera. Venera un’edicola in cui è ritratto San Giovanni Battista (una devozione che è quasi superstizione). Esasperato dai continui litigi con la consorte, al Santo chiede in continuazione un miracolo: “quantu ci sicca a lingua a me mugghieri”. Queste le premesse da cui prende l’avvio San Giovanni Decollato. Commedia per antonomasia, irriverente affresco di una Catania che non c’è più, fu scritta da Nino Martoglio agli albori del secolo scorso appositamente per il fenomenale Angelo Musco e la sua compagnia teatrale. È sicuramente uno dei capisaldi del teatro dialettale siciliano, mai uscito dal repertorio della tradizione, probabilmente grazie al fortunato omonimo film interpretato da Totò nel 1940. Dietro un plot semplice, ma pieno di spunti satirici e farseschi, si cela lo sguardo di Martoglio, ironico e pungente.

Il cantore della Civita e dei suoi pittoreschi caratteri umani, in questa commedia farsescamente “blasfema”, ci regala un congegno teatrale praticamente perfetto, dal ritmo vorticoso e dalla stupefacente sagacia drammaturgica.

SAN GIOVANNI DECOLLATO

di Nino Martoglio

regia Giuseppe Romani

con Miko Magistro Mastru Austinu

Carmela Buffa Calleo La ‘Gna Lona, sua moglie

Lorenza Denaro Serafina, sua figlia

Claudio Musumeci Don Ciccinu, studente

Turi Giordano Massaru Caloriu

Elisabetta Alma Massara Prudenzia

Cosimo Coltraro Oraziu Scavonetto, inteso Funcidda, lampionaio

Lucia Portale la Zà Petra, faccendiera

Raniela Ragonese Concetta

Ugo Valle il Sindaco

Francesco Rizzo il Segretario Comunale

Roberto Fuzio Prazzitu, ‘U Bannista, il cantastorie

scene e costumi Vincenzo La Mendola

foto di Antonio Parrinello

Coproduzione Teatro Stabile di Catania e Teatro della Città | Centro di produzione teatrale

durata 120′ (incluso intervallo)