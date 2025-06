Condividi questo articolo?

In radio “bla bla bla” il singolo inedito di Ginevra, brano che l’autrice definisce femminile e fresco, già disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group).

«Il brano è un po’ come un dialogo interiore, non tanto perché sono cose che non voglio dire ma perché non so come esporle senza sembrare una perfetta idiota. La canzone parla di quando ti rendi conto di aver perso completamente la testa per qualcuno ed ogni volta che parlate non esce mai quello che si vorrebbe veramente dire – racconta Ginevra – ho scritto questo pezzo lo scorso autunno, in verità è nato più come un esperimento che un vero e proprio brano. Di fatto, la prima nota vocale che ho registrato per non scordarmi la melodia l’avevo proprio salvata come “bla bla bla” perché non sapevo dove quest’idea mi avrebbe portato. Man mano che andavo avanti con la scrittura del pezzo ho pensato che “bla bla bla” potesse in verità avere un suo perché e ho deciso di tenerlo come titolo.»

Ginevra, nata il 21 dicembre 2003, è una giovane artista italiana di Carpi. Già da quando era piccola sognava una vita contrassegnata dalla musica, così iniziò a prendere lezioni di canto e a scrivere canzoni a soli 5 anni. Il suo percorso musicale continua con la frequentazione del Liceo Musicale Carlo Sigonio, dove impara a cantare con un’impostazione lirica e studia approfonditamente pianoforte, oltre a tutte le materie musicali teoriche. Ad ottobre 2022, Ginevra prende parte al progetto Hoop Music, avendo così la possibilità di lavorare con professionisti come Giancarlo Genise, Rosalia Spanò, Silvia Mezzanotte, Red Canzian, Antonio Nappo, Marcello Moronesi e Gabriele Cannarozzo. Per lei la musica è una via di fuga dalla realtà, ma al tempo stesso l’unico modo in cui riesce ad essere realmente sé stessa. Quando fa musica è come se si distaccasse dalla Ginevra che mostra ogni giorno agli altri, per trovare un senso di completezza e autenticità, senza filtri. Ha due sogni, se parliamo del panorama italiano le piacerebbe tantissimo collaborare con Holden: adora il suo stile, sia musicalmente parlando che il modo in cui comunica. A livello internazionale, invece, il suo sogno è sempre stato quello di fare un pezzo con Eminem, affermando che è semplicemente uno dei rapper e degli artisti più geniali e più iconici di sempre. Sta lavorando ad altri pezzi e ha voglia di esibirsi live, cercando ogni occasione per crescere. Nel 2024 omaggia Taylor Swift con “Bad Blood” e a maggio 2025 pubblica “bla bla bla” il suo inedito di esordio.

