Biblioteca Navarria Crifò: “Tempus Jocundum per Emergency” a Catania

Grande evento benefico alle 20, nella Biblioteca Navarria Crifò di Catania in via Naumachia 18/a. Nel giardino “sede estiva” degli eventi della Biblioteca è un gradito ritorno per Tempus Jocundum, il coro polifonico diretto da Bruna D’Amico che si esibirà in favore del gruppo di Catania di Emergency, la ONG fondata da Gino Strada.

POLIFONIA SOTTO LE STELLE

Il coro polifonico TEMPUS JOCUNDUM si è formato a Catania nel 2020, seme di speranza in piena pandemia. Diretto sin dall’inizio da Bruna D’Amico, il coro rivolge la sua attenzione principalmente alla musica antica (da cui il nome tratto da un brano del codice medievale dei Carmina Burana), dal Medioevo al Barocco, privilegiando il repertorio a cappella, ma prevedendo anche, all’occorrenza, l’accompagnamento di strumenti.

Il coro è attualmente composto da un gruppo di circa 30 coristi amatori, eterogenei sia per età che

per storia personale, che si riuniscono per le prove due sere a settimana presso la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Catania, con grande passione.

È proprio la passione per la musica e per il canto corale, infatti, che spinge i suoi componenti ad incontrarsi per dare vita a quella magia che solo la musica eseguita insieme sa donare: una magia di suoni e di cuori che risuonano ‘in armonia’.

TEMPUS JOCUNDUM ha messo in scena diversi concerti da solo o in associazione con altri cori o orchestre. Tra i principali: Passio Christi, (Aprile, 2021), Chiesa San Benedetto – CT; ‘Il tempo è nostro’, (Giugno, 2021), Chiesa SS.Pietro e Paolo – CT; ‘Buio in sala!’, (Agosto, 2021), Anfiteatro Falcone Borsellino – Zafferana Etnea-CT, EU/Arts – European Arts, in collaborazione con il Festival Internazionale del Val di Noto “Magie Barocche”, musiche da film con Sicilian Horn Ensemble; ‘Le donne, le imprese, l’ANCE’ (Giugno, 2022) partecipazione ad evento Anfiteatro Falcone Borsellino-Zafferana Etnea (CT); Concerti di Natale, (Dicembre, 2022) varie chiese; Concerto di Natale per la Proloco Acireale, (Dicembre, 2022) Chiesa Cuore Immacolato di Maria – Acireale (CT).

Ha partecipato, inoltre, alle varie edizioni delle manifestazioni per la commemorazione del giudice G. Falcone, ogni 23 Maggio, in collaborazione con Cittàinsieme e le altre organizzazioni aderenti.

In collaborazione con l’Orchestra Scontrino di Catania ha eseguito nel marzo del 2023 lo “Stabat Mater” di Pergolesi, per soli, coro e orchestra e nel 2024 e nel maggio del 2025 il “Gloria” di Vivaldi.

PROGRAMMA

Chi passa per sta strada

(F. Azzaiolo, 1530-1569)

So ben mi c’ha bon tempo

(O. Vecchi, 1550-1605)

Di la dall’acqua

(F. Santacroce Patavino, 1470? – 1556?)

Chi la gagliarda

(B. Donato, 1530? – 1603)

El grillo

(Josquin Desprez, 1450? – 1521)

La bella donna

(G. Martoretta, 1515? – 1556?)

‘O primavera gioventù dell’anno

Sfogava con le stelle

(C. Monteverdi, 1567 – 1643)

Ciaccona del paradiso e dell’inferno

(Anon. XVII sec.)

‘A lacrimiddara

(Mel. popol. arm B. D’Amico)

A raccamatrici

(B. D’Amico)

SOPRANI

Maria Grazia Castorina

Agata Fisichella

Milena Fisichella

Rossella Gigli

Nancy Lauzza

Adriana Lombardo

Anna Magnato

Brunilde Zisa

CONTRALTI

Flaminia Belfiore

Rita Coscarelli

Federica Della Monica

Giulia Musmeci

Irene Papale

Mariuccia Sofia

Anna Spoto

TENORI

Salvo Bonaccorsi

Giuseppe Di Marco

Tanino Di Mauro

Paolo Fazio

Andrea Patanè

BASSI

Antonio Barbera

Enzo Di Lorenzo

Pasquale Iermano

Enzo Motta

Domenico Oliva

Guido Pistone

Enzo Tribulato