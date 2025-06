BIBI BIANCA. A villa Filippina a Palermo quattro serate con due opere dell’attore da oltre mezzo secolo sulle scene

Condividi questo articolo?

Due spettacoli in quattro serate per l’uomo che da più di mezzo secolo calca i palchi di Palermo e non solo: Bibi Bianca.

L’attore e scrittore sarà il perno degli spettacoli estivi a villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola.

Il primo doppio appuntamento sarà domenica 29 giugno e domenica 6 luglio, alle 21, con “Dite a Laura che l’amo. Con buona pace di Tommaso Marinetti e Charles Bukowski”.

Pubblicità

Una dichiarazione d’amore? Il racconto di una storia sentimentale non andata a buon fine? Un insieme di versi che virano improvvisamente sulla prosa? Un’amore “inconiugabile” o incompatibile? Quel che è certo è che c’è una lei, Laura, l’umorismo perfido di chi vive anche nei sentimenti e la musica degli anni Settanta dai Beatles ai Doors.

In scena con Bibi Bianca i musicisti Katia Raineri, Alessandra Micale, Giulia Romano, Totus Tuzzolino e Carmelo Perrone.

Mercoledì 11 e giovedì 12 luglio, sempre Bibi Bianca sarà il protagonista di “Il Triunfu di Santa Rosalia”, spettacolo incentrato sul mito della “santuzza”, che nasce da canti settecenteschi palermitani tramandati dalla tradizione dei cantori “Orbi”. Lo spettacolo segue quindi tre segmenti, perché di essi si nutre: il poema che celebra vita, morte e miracoli della Santa, la vivacità del testo giullaresco, la poesia della laude rappresentazione privilegiata della spiritualità popolare.