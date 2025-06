Barletta, malore mentre fa il bagno in mare: muore 13enne

Condividi questo articolo?

Rianimato sul posto, il ragazzo è deceduto in ospedale solo poche ore dopo

Un ragazzo di 13 anni, di origine rumena e residente a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, è morto oggi nel reparto di rianimazione dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dopo un malore avvertito mentre faceva il bagno nelle acque antistanti Margherita di Savoia. Non sono chiare le dinamiche dell’accaduto.

Quando le persone presenti si sono rese conto delle sue difficoltà lo hanno portato a riva. È stato chiamato il servizio di emergenza 118 che è intervenuto, come riferisce la Asl di Barletta, “intorno alle 16.25” con l’ambulanza Mike con medico a bordo. “I bagnini stavano già eseguendo le manovre salvavita con defibrillatore”. E’ stato rianimato sul posto per un’ora e trasportato in elisoccorso a San Giovanni Rotondo. Purtroppo è deceduto in ospedale verso le 19.15.

