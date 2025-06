Aula Magna: Incontro con l’artista Daniela Ortiz all’Accademia di Belle Arti di Catania

Condividi questo articolo?

La Fondazione Oelle, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania – corso di Pittura e Linguaggi del Contemporaneo, ha promosso l’incontro con l’artista peruviana Daniela Ortiz, che si terrà giovedì 5 giugno 2025 alle ore 16:30 presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per studenti, docenti e pubblico interessato, offrendo la possibilità di approfondire il lavoro di un’artista il cui impegno politico e sociale si traduce in una pratica visiva ricca e articolata.

Daniela Ortiz (Cuzco, 1986) sviluppa una ricerca critica sulle strutture di potere coloniali, patriarcali e capitaliste, affrontando temi centrali dell’attualità come migrazione, razzismo, patriarcato e industria bellica. Negli ultimi anni ha abbracciato tecniche manuali come ceramica, ricamo e illustrazione, con un’attenzione particolare alla comunicazione visiva accessibile, anche per l’infanzia.

L’evento si inserisce nel programma di attività didattiche ed extracurricolari dell’Accademia ed è parte della visione condivisa di promuovere una cultura artistica attenta ai linguaggi contemporanei e ai temi sociali più urgenti.

Tra le mostre più recenti (2022–2023) si ricordano:

The Children of the Communists (personale) al Kunstverein di Wiesbaden

And We Will Grasp the Knowledge of Our Resistances (personale) alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Reclaim the Earth (collettiva) al Palais de Tokyo

Statecraft (collettiva) all’EMST – Museo Nazionale d’Arte Contemporanea di Atene

Here and Now at the Ludwig Museum: Anti-Colonial Interventions (collettiva) al Ludwig Museum di Colonia

The Collection: Dialogues Volume 1 – The Story Between Tenacity and Criticism (collettiva) al Collegium di Arévalo, Spagna

Tra le sue mostre personali ricordiamo:

Nurtured by the Defeat of the Colonizers Our Seeds Will Raise, Kölnischer Kunstverein, Colonia (2021)

They Will Burn with the Flame of the Mother’s Torment and in Ashes Transform, Sirius Arts Centre, Irlanda (2021)

The Children Are Not of the She-Wolf, Locales in collaborazione con la Real Academia de España, Roma (2021)

This Land Jamás Será Fértil por Haber Parido Colonos, La Virreina – Centre de la Imatge, Barcellona (2019)

O ABC da Europa Racista, Casa da Cerca, Portogallo (2019)

Blanca Europa, Las Ataranzas, Valencia (2017)

ABC of Racist Europe, Middlesbrough Institute of Modern Art, Regno Unito (2017)

97 Housemaids, Van Abbemuseum, Eindhoven (2016)

Público Objectivo, Arts Santa Mònica, Barcellona (2015)

Solo Project, Zona Maco Sur, Messico (2013)

Le sue opere fanno parte di importanti collezioni pubbliche, tra cui: Museo Reina Sofía (Madrid), MACBA (Barcellona), Museo de Arte de Lima – MALI, Centre national des arts plastiques – CNAP (Parigi), Cisneros Fontanals Art Foundation (Miami), CA2M (Madrid).