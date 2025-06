Attacco Usa all’Iran, Trump colpisce. Teheran: “Ora è guerra”

Condividi questo articolo?

Gli Usa colpiscono i siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan. Il presidente: “Pace o attacchiamo ancora”. Pioggia di missili iraniani su Israele

Gli Stati Uniti attaccano l’Iran e colpiscono i 3 principali siti nucleari del paese. Il presidente Donald Trump, nella notte italiana, annuncia l’esito positivo dell’operazione: “I siti di Fordow, Natanz e Isfahan sono stati completamente distrutti”. L’attacco, compiuto con bombardieri B-2 e con il lancio di missili Tomahawk, segna l’ingresso degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran, al fianco di Israele. Per Trump, si tratta del raid che deve porre fine al conflitto: “L’Iran deve fare la pace. Eventuali rappresaglie porteranno a nostri attacchi ancora più massicci”.

La reazione di Teheran

La reazione ufficiale dell’Iran arriva con le parole del ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. “In conformità con la Carta delle Nazioni Unite e le sue disposizioni che consentono una legittima difesa, l’Iran si riserva tutte le opzioni per difendere la propria sovranità, i propri interessi e il proprio popolo”, le parole del ministro. “Gli eventi di questa mattina sono vergognosi e avranno conseguenze eterne. Ogni singolo membro delle Nazioni Unite deve essere allarmato da questo comportamento estremamente pericoloso, illegale e criminale”, aggiunge.

Poco dopo, la posizione ufficiale di Teheran viene ribadita da una nota del ministero degli Esteri. Si accusano gli Stati Uniti di aver lanciato “una guerra pericolosa contro l’Iran”. Gli attacchi – continua Teheran – costituiscono una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e il governo degli Stati Uniti “si assume la piena responsabilità delle gravi conseguenze e delle terribili ripercussioni di questo crimine efferato”.

E’ “legittimo diritto dell’Iran resistere pienamente e risolutamente all’aggressione militare statunitense e ai crimini commessi da questo regime canaglia e difendere la sicurezza e gli interessi nazionali dell’Iran con tutti i mezzi necessari”, continua, esortando poi l’ONU e i suoi vari organismi, tra cui l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), l’organismo di controllo nucleare, ad “affrontare urgentemente questo flagrante e criminale atto di illegalità”.

Pioggia di missili su Israele

Nelle prime ore di domenica 22 giugno, l’Iran reagisce con un’ondata di 25-30 missili contro Israele. Suonano allarmi a Tel Aviv, vengono registrate esplosioni a Gerusalemme. Alla fine, i feriti sono almeno 86.

Attacco Usa a Iran con bombardieri B-2 e bombe GBU: cosa sappiamo

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari dell’Iran con i bombardieri B-2 e sganciano bombe GBU sugli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan. Il presidente Donald Trump ha definito l’operazione “un grande successo”. Nel raid, a sostegno della guerra che coinvolge Israele, gli Stati Uniti hanno impiegato bombardieri B-2, in grado di trasportare gli ordigni da 13 tonnellate che possono colpire e distruggere strutture sotterranee.

Nel dettaglio, riferiscono Cnn e New York Times, l’attacco su Fordow è stato portato da 6 bombardieri che hanno sganciato una dozzina di bombe GBU. Parallelamente, dai sottomarini della marina americana sono stati lanciati circa 30 missili Tomahawk contro gli altri due impianti.

Per Fox News, invece, i bombardieri in azione sarebbero stati 3. L’operazione avrebbe coinvolto anche ‘esche’: i B-2 decollati dal Missouri e arrivati a Guam non avrebbero proseguito il volo verso l’Iran. L’attacco sarebbe stato compiuto da altri velivoli.

B-2, i bombardieri invisibili

I B-2 hanno debuttato nel 1989 e sono stati impiegati per la prima volta in operazioni belliche 10 anni dopo nei Balcani. Recentemente, sono stati utilizzati nei raid contro le basi Houthi in Yemen. Attualmente, gli Usa avrebbero a disposizione 20 apparecchi, ognuno costa circa 2 miliardi di dollari.

Bombardieri B-2, capaci di volare 6.000 miglia nautiche (9.600 chilometri) senza rifornimento e in grado di trasportare sia munizioni convenzionali che nucleari, sono decollati 24 ore fa dal Missouri e hanno fatto scalo a Guam prima dell’operazione. Gli aerei stealth, capaci di eludere le difese nemiche, sono pilotati da un equipaggio composto da 2 elementi.

La possibilità di effettuare rifornimento in volo rende l’autonomia dei bombardieri sostanzialmente infinita. L”invisibilità’ permette ai bombardieri una maggiore libertà d’azione ad alta quota e garantisce un’ampia gittata: caratteristiche determinanti per l’operazione contro i siti nucleari iraniani.

L’attacco con le ‘super-bombe’

Secondo Fox News, i bombardieri hanno sganciato bombe GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). L’ordigno soprannominato ‘bunker buster’ per la sua capacità di distruggere strutture sotterranee pesa 13,6 tonnellate e contiene 6 tonnellate di esplosivo, secondo l’analisi di Masao Dahlgren, esperto del Center for Strategic and International Studies Missile Defense Project.

La GBU-57, come spiega l’US Air Force, è progettata per “raggiungere e distruggere le armi di distruzione di massa dei nemici collocate in strutture ben protette”.

La super-bomba è caratterizzata dall’involucro esterno estremamente resistente. Il ‘guscio’ deve sostenere l’impatto e sfruttare il peso per penetrare in profondità. L’esplosivo utilizzato non deve entrare in funzione immediatamente, ma detonare quando la bomba arriva nel sottosuolo. Si calcola che la GBU-57 sia in grado di colpire fino a 60 metri di profondità. Non sarebbe stato garantito, quindi, il risultato in caso di attacco a Fordow con un solo ordigno. Secondo le news, gli Stati Uniti avrebbero colpito a ripetizione.