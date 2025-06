Assisi: Felisia Sebastian presenta il suo nuovo libro

Condividi questo articolo?

Felisia Sebastian, autrice del libro “Un passaporto al di là delle nuvole” inizia il tour di presentazioni che la vedrà impegnata in diverse località con il suo ultimo libro (edito Mare Nostrum Edizioni). Sabato 14 giugno, alle ore 18.00 si troverà ad Assisi (Perugia) nella splendida location di “La lanterna di Lanfo” sita in località Rivotorto Capodacqua via Fonte Pallotta 5.

Con l’Autrice dialogheranno la professoressa Simona Marchetti, docente di lettere e lo speaker radiofonico Nicola Bovini.

“Un passaporto al di là delle nuvole. Lo specchio interiore dell’anima” parla di personali riflessioni sulla vita, i valori, i sentimenti, le gioie e i dolori di esperienze vissute. Sullo sfondo ricordi e sensazioni vive di un grande uomo e delle sua spiritualità nascosta.

Pubblicità

Felisia Sebastian è, dal punto di vista editoriale, al suo terzo libro dopo aver pubblicato negli anni 2001 e 2005 due libri di poesie intitolati “Ragione e Sentimento” le mie poesie; “Frammenti di vite smarriti illuminati dalla vera luce”. È appassionata di arte, letteratura e musica, ama scrivere fin dai tempi dell’adolescenza e, proprio grazie a questa sua passione ha partecipato a dei concorsi di poesia, sia a livello nazionale che internazionale. Ha al suo attivo una formazione professionale nell’ambito dell’insegnamento, è infatti laureata in Pedagogia Curr. Pedagogia della Marginalità e della Disabilità e in Scienze dell’educazione e della formazione. Sta per conseguire il terzo titolo di laurea.