Arriva a Palermo “Tra Palco e Realtà”: uno show di danza, musica e grandi emozioni al Teatro Apparte

Condividi questo articolo?

Sul palco alla conduzione la ballerina e coreografa Klaudia Pepa e il mitico Garrison Rochelle

Da Amici arrivano Jacopo Sol e Francesca Bosco, Christian Stefanelli, Thomas, Wax, Greta e Verdiana, vincitrice anche di Tale e Quale Show 2024

E ancora il giovane violinista prodigio siciliano Samuele Palumbo, l’illusionista estremo Christian Carapezza e tanti altri protagonisti della scena musicale e televisiva nazionale

Pubblicità

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in tour per il terzo anno consecutivo lo spettacolo teatrale “Tra Palco e Realtà”, con una nuova veste scenica più dinamica e coinvolgente. Dopo la Calabria e la Puglia, il tour farà tappa in Sicilia, a Palermo sabato 14 giugno con due spettacoli, alle ore 17 e alle ore 21, al Teatro Apparte, in via Antonio Furitano 5, per una serata all’insegna della danza, della musica e delle storie che lasciano il segno.

Alla guida dello show un duo collaudato: Klaudia Pepa, ballerina, attrice e coreografa di origine albanese, nota per essere stata finalista ad Amici e per le sue numerose esperienze televisive in Italia e all’estero, e Garrison Rochelle, iconico ballerino e coreografo statunitense, volto storico di Amici di Maria De Filippi, oggi protagonista anche su Rai 2 con Performer Italian Cup.

Klaudia Pepa e Garrison Rochelle accompagneranno il pubblico tra storie e performance degli ospiti. Ma non solo, i due artisti hanno in serbo per il pubblico tantissime sorprese: li vedremo danzare e cantare, ma anche divertire gli spettatori con la loro inaspettata comicità.

Accanto a loro, un cast ricco di ospiti che daranno vita a uno spettacolo unico, dove la danza travolge, la musica racconta e le storie emozionano ma ci sarà spazio anche per l’illusionismo.

Tra i protagonisti della tappa siciliana ci saranno:

Le Deva – trio vocale formato da Verdiana Zangaro, vincitrice di Tale e Quale Show 2024, Greta Manuzi e Roberta Pompa – portatrici di un pop raffinato e corale, finaliste a Una Voce per San Marino.

Wax (Matteo Lucido), cantautore milanese dalla voce intensa e personalità magnetica, finalista ad Amici 22 e autore del brano “Turista per sempre”.

Thomas (Bocchimpani), cantante e performer rivelazione ad Amici e recentemente in gara a Tale e Quale Show.

Christian Stefanelli, street dancer e performer formatosi ad Amici 21, attualmente impegnato nel musical Notre Dame de Paris.

Samuele Palumbo, giovane violinista prodigio siciliano, protagonista dell’ultima edizione di Sanremo, vincitore di Tu Si Que Vales a soli 12 anni.

Christian Carapezza, illusionista estremo noto in Italia e all’estero per spettacoli unici come l’Illusion magic show che combina illusionismo, escapologia e fachirismo. Tra le sue imprese più celebri c’è The Cube, una performance in cui è rimasto rinchiuso senza cibo per 22 giorni in un cubo di vetro. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi nazionali e internazionali, distinguendosi anche all’estero in show come Tu Si Que Vales Albania e La France a un Incroyable Talent;

Trikke e Due, duo comico fenomeno di TikTok, noti per il loro humor immediato e virale.

Jacopo Sol e Francesca Bosco, tra i volti più amati dell’ultima edizione di Amici, dove si sono conosciuti e innamorati. La loro storia d’amore e il loro talento musicale li rendono tra gli ospiti più attesi dello show.

A rendere ancora più spettacolare la serata, il corpo di ballo femminile diretto da Klaudia Pepa: Rita Pompili, Serena Marchese, Claudia Bentrovato, Gaia Marcaroli, Claudia Sciuti e Gioia Chiarini saranno protagoniste di coreografie originali che uniscono tecnica, energia e creatività.