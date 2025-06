ARIANNA CHIARA: in radio e in digitale il nuovo singolo “BANALE”

Condividi questo articolo?

Sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “BANALE” (Cosmophonix Artist Development), il nuovo singolo di ARIANNA CHIARA.

Il brano “Banale” è uno sfogo all’interno di una storia arrivata al capolinea, in cui non ci si comprende più e in cui manca perfino la voglia di parlarsi e di capirsi. Al tempo stesso guarda con disincanto e leggerezza tutti quei comportamenti che incastrano in un film visto e rivisto, e che ormai è diventato semplicemente banale. Tra amarezza e ironia, in questo pezzo la cantautrice alterna immagini concrete a considerazioni sarcastiche e pungenti. Nella canzone si fondono sonorità funky, dal groove deciso, con atmosfere e ritmi estivi pop, curati dall’artista e dagli autori e produttori di Cosmophonix AD.

Biografia

Arianna Chiara è una cantautrice ed interprete milanese, classe 2002. Appassionata di musica fin da bambina, nel 2014 inizia il suo percorso formativo nel settore musicale, studiando canto moderno, e nel corso degli anni approfondisce sempre di più gli studi musicali indirizzandosi allo studio Accademico di canto jazz. Dal 2015, partecipa a diversi concorsi canori di carattere nazionale, tra cui nel 2017, SanremoJunior, che le consente, aggiudicandosi la vittoria, di esibirsi sul palco del Teatro Ariston, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo. L’anno successivo la vede concorrere al VideoFestival Live, arrivando in finale, e vincere il premio Germano Varesi nella categoria canto moderno. Questo traguardo le consente di iniziare una collaborazione con un’etichetta discografica e lavorare ad una compilation della label stessa. L’artista prende parte anche a svariati camp formativi, tra cui, in più occasioni, quelli organizzati dal Tour Music Fest presso il C.E.T. di Mogol. A Maggio 2019, Arianna Chiara è tra i finalisti del concorso nazionale Musica È e, pochi mesi più in là, partecipa all’edizione annuale de Il Cantagiro, qualificandosi tra i 10 finalisti nazionali ed ottenendo il premio SIAE con il brano inedito “Amore Particolare”, scritto per lei da Leonardo Laddaga. Negli anni Arianna Chiara matura la sua esperienza come cantante e si esibisce in svariati eventi live muovendosi tra pop, soul e jazz, e nel 2021 comincia il suo progetto da cantautrice cimentandosi nella scrittura dei propri brani, esordendo con la pubblicazione di “Se non ricordo” e “Il sapore delle fragole”. Nell’ottobre 2022 è finalista al concorso nazionale Percoto Canta, che le permette di esibirsi accompagnata dall’orchestra presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Nel luglio 2023 è stata semifinalista, con i suoi brani, al prestigioso Premio Lunezia e nelle fasi finali del Festival di Castrocaro. A novembre 2023 esce “La stessa cosa”, che segna l’inizio della collaborazione con la dinamica etichetta mantovana Cosmophonix Artist Development, tutt’ora in corso per la produzione dei suoi brani. A ottobre 2024 partecipa a Area Sanremo, e nel corso del 2025 è tra i selezionati all’interno di un percorso di workshop per la realizzazione di progetti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. A fine 2024 esce il singolo, distribuito da ADA Music, “Come Quando Fuori Piove”, e a febbraio 2025 Arianna Chiara è tra i selezionati per il Festival di SanNolo. È semifinalista al contest NoKep (in corso nel 2025), ed attualmente è tra i semifinalisti di FattiSentire Festival (in corso nel 2025). Il 14 marzo 2025 esce, distribuito da ADA Music, il singolo “Canzoni di notte”. Tramite i suoi brani e una vocalità intensa, Arianna Chiara definisce sempre di più la sua cifra stilistica, caratterizzata dall’unione di sonorità vintage ed eleganti a testi introspettivi, immersi in un sound contemporaneo.