Architetti Catania, composto nuovo consiglio della Fondazione: più valore all’architetto e all’architettura

Valorizzare la professione, il ruolo sociale dell’architetto e l’architettura stessa: è su queste basi solide che si è insediato il nuovo consiglio della Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania, presieduto da Melania Guarrera. Prima di entrare sui dettagli degli obiettivi e delle modalità operative, la neo-eletta ha ringraziato il presidente dell’Ordine della categoria etnea Alessandro Amaro e i colleghi del consiglio per la fiducia, «occasione per proseguire nel percorso di crescita professionale e ordinistico, che ho avuto modo di vivere con passione e dedizione per otto anni – spiega la Guarrera – l’esperienza maturata nell’Ufficio di Formazione da consigliera di Ordine e Fondazione e il contatto diretto con eventi e attività formative sono diventate un vero e proprio “tesoro” di conoscenze e competenze, che spero di trasmettere a chi lavorerà al mio fianco».

La nuova squadra vede un team di professionisti pronto a raccogliere le nuove sfide: Paolo Licandri (vicepresidente), Simona Mazzeo (segretaria), Marco Bertolone (tesoriere), Oriana Borinato, Francesca Gugliotta, Gianluca Indelicato, Giuseppe Marano, Eugenio Risicato, Melania Salpietro, Caterina Tiziana Torrisi e Rossella Zappalà. «Il nuovo percorso sarà orientato a rafforzare l’impegno per la formazione e l’aggiornamento professionale degli architetti, con proposte formative diversificate, destinate a raggiungere gli obiettivi moderni e rispondere alle esigenze emergenti – aggiunge Guarrera – ci impegneremo nella proposizione di attività formative di vario genere, che si intrecciano con altre iniziative più ampie e diverse, in modo da coprire una vasta gamma di ambiti. Infine – conclude la Guarrera – elemento fondamentale sarà la sinergia con gli uffici speciali dell’Ordine e la collaborazione con altre discipline, al fine di sviluppare un approccio integrato e multidisciplinare».