Anfiteatro Turi Ferro, Gravina di Catania | Sfilata e performance ORGANICO ~ ECO | “76 volte plastica”

Condividi questo articolo?

Quando la moda incontra il riciclo creativo a cura di Laura Mercurio

In un’epoca in cui la sostenibilità non è più una scelta, ma una necessità, nasce organico ~ eco. “76 volte plastica” progetto a cura della prof.ssa Laura Mercurio, che coinvolge gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania – corsi di Fashion Design 2, Design dell’Accessorio e del Gioiello, Ambientazione per la Moda – nell’evento che si terrà venerdì 6 giugno alle ore 19:30 presso l’Anfiteatro Turi Ferro di Gravina di Catania.

Una riflessione profonda sul rapporto tra moda, ambiente e creatività che si manifesta nella sfilata-performance aperta a tutti, inclusiva e sostenibile, in cui la plastica di scarto si trasforma in arte da indossare: abiti-scultura, gioielli e borse realizzati interamente con materiali riciclati. Non semplici vestiti, ma vere e proprie opere uniche, create a mano, con la cura dell’artigianato e la visione dell’arte contemporanea.

Pubblicità

Sotto la guida della prof.ssa Mercurio – affiancata dal cultore della materia Alessio Ferrara e dalle assistenti Olena e Jennifer Vinciguerra – gli studenti hanno dato vita a un progetto multidisciplinare, che unisce ricerca, sperimentazione e consapevolezza ambientale. La plastica, da rifiuto, diventa mezzo espressivo, superficie viva, tessuto narrativo.

La collezione si presenta come un manifesto sensoriale: i materiali – bicchieri, frammenti e oggetti di uso quotidiano destinati a diventare rifiuti inquinanti – vengono trasformati in trame urbane profumate, sonore, tattili. A completare l’esperienza, la collaborazione con gli studenti dei corsi di Fotografia e Scenografia, che arricchiranno la performance con immagini, allestimenti e atmosfere visive.

La scenografia e la coreografia dell’evento sono a cura del prof. Salpy, che dal 2022 accompagna le sfilate dell’Accademia con il suo inconfondibile contributo artistico.

“organico ~eco” è più di una sfilata: è un progetto culturale che invita a ripensare i confini della moda, a valorizzare il gesto creativo come strumento di trasformazione, a credere nel potenziale dell’arte e del design per affrontare le grandi sfide del nostro tempo.

Un appuntamento da raccontare e da divulgare, anche oltre i confini dell’isola, perché la Sicilia crea, innova, ispira. E l’Accademia di Belle Arti di Catania continua a essere un laboratorio di linguaggi contemporanei, dove l’arte incontra la sostenibilità, la moda diventa riflessione e la materia si fa futuro.