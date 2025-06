Ancora successi per la giovanissima ballerina nissena Annagiulia Mulè

Condividi questo articolo?

Come sempre accompagnata e supportata dai suoi genitori, la giovanissima ballerina “solo latin” appena 14 enne, Annagiulia Mulè, ha partecipato domenica uno giugno al campionato nazionale che si è svolto a Giugliano, in Campania conquistando nelle varie prove ben 4 “terzo posto assoluto” e altri tre quinto posto.

Non è la prima volta che ci occupiamo della bravura di questa giovanissima siciliana che già nello scorso mese di gennaio ha partecipato all’ “UK Open Dance Festival” che si è svolto in Inghilterra partecipando con le classi under 16 A e under 19 A e conquistando ben sette finali a 6 su un totale iniziale di circa 300 ballerini in Inghilterra.

Come sempre la bella e brava Annagiulia è preparata da Dance Lab Studio di Caltanissetta, specificamente dai due maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli.

Pubblicità