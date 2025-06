Allo spazio espositivo “Experience” la collettiva “Relazioni” a cura di Leonarda Zappulla

Condividi questo articolo?

“Relazioni” è il titolo della nuova collettiva d’arte contemporanea a cura di Leonarda Zappulla, storico e critico dell’arte, in programma a Palermo dal 21 giugno al 4 luglio allo spazio espositivo “Experience”, in via delle Croci 16.

In mostra, le opere di Alice Anti, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Lia Chia, Stefania Corvino, Letizia Cucciarelli, Francesco Delli Noci, Marco Grechi – Mark, Paolo Luise, Rudy Mascheretti, Paolo Residori, Dario Romano, Davide Romano, Paola Salomè e Maria Scalia.

“L’esposizione – spiega la dottoressa Leonarda Zappulla, fondatrice e curatrice di “Experience” – propone una riflessione profonda e sfaccettata sul tema delle relazioni umane, indagando attraverso le opere degli artisti le connessioni che si instaurano tra gli individui all’interno della società contemporanea”.

“Non solo rapporti amorosi – precisa – ma anche legami familiari, amicizia, incontri e scambi quotidiani: ogni relazione è osservata come occasione di crescita, confronto e trasformazione”.

In pieno stile “Experience”, il percorso espositivo invita il pubblico a cogliere sempre nuovi spunti e prospettive, promuovendo una lettura positiva e propositiva della complessità dei rapporti umani.

L’inaugurazione è prevista per sabato 21 giugno alle 18:00, con cocktail di benvenuto e percorso sensoriale.

La mostra sarà visitabile da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 17:00; sabato e domenica solo su appuntamento.

L’ingresso è libero.

*In copertina, “Summer Papere” di Paolo Residori

