All’Hotel Domina Zagarella si è tenuta l’assemblea quadriennale elettiva della CNA di Palermo.

Presso l’Hotel Domina Zagarella si è tenuta l’assemblea quadriennale elettiva della CNA di Palermo. Ad essere stati eletti per i prossimi quattro anni sono Pippo Glorioso, riconfermato segretario provinciale; Mimmo Provenzano, nuovo presidente provinciale, imprenditore di Partinico classe 57, fa parte della CNA da oltre trent’anni e crede fermamente nei valori dell’associazione; Mario Leone, direttore provinciale e Vincenzo Geloso, vicepresidente vicario. Glorioso, forte della sua esperienza, capacità di mediazione e di incisività nelle interlocuzioni, oltre a conoscere in profondità le dinamiche politico-sindacali, fu il segretario di CNA Palermo più giovane d’Italia nel 1980, a soli 23 anni.

“Questi quattro anni appena passati abbiamo tessuto tantissime reti – dice Pippo Glorioso – fatto nascere nuove sinergie, eventi, la CNA è cresciuta esponenzialmente. Nei prossimi quattro anni continueremo nel solco di quanto tracciato fino ad adesso. Abbiamo già tantissima carne al fuoco. Stiamo portando avanti un ampio discorso con i Paesi Africani grazie al corpo consolare africano presente a Palermo con cui abbiamo intenzione di intrattenere rapporti economici e di formazione. Giorno 4 luglio poi firmeremo un accordo con Legacoop Sicilia e il Comune per quanto riguarda l’Housing Sociale, sui terreni confiscati alla mafia costruiremo case per i senzatetto e i bisognosi. Vogliamo diventare un punto di riferimento in città per il sociale, per le imprese e per i cittadini. Inoltre stiamo già lavorando alla sesta edizione di “Ciavuri e Sapuri” che, vi anticipo, sarà a Mondello dal 4 al 7 settembre. Noi cresciamo e abbiamo tanti progetti e con noi crescerà tutta la città”.

Una squadra pienamente appoggiata e sostenuta dal Regionale e dal Nazionale, soddisfatto di avere attribuito quattro anni fa un ruolo di primo piano alla sede del capoluogo siciliano.

Il neo eletto Presidente della CNA Provinciale di Palermo, Mimmo Provenzano, ha delineato le prime linee guida del suo mandato, sottolineando la volontà di aprire sempre di più l’associazione al dialogo con il territorio. “Lavorerò affinché la CNA esca dalle proprie stanze e diventi sempre più visibile, presente e riconosciuta – ha dichiarato Mimmo Provenzano – non solo dalle imprese, ma anche da tutti i cittadini”. Il Presidente ha annunciato l’intenzione di promuovere misure e iniziative inclusive, capaci di generare benefici concreti per l’intero tessuto produttivo e sociale. “Troppe volte – continua – le imprese vengono viste con diffidenza, quando in realtà sono motore di sviluppo e coesione per il territorio. CNA sarà in prima linea per valorizzarle e renderne visibile il contributo quotidiano. Tra gli obiettivi prioritari anche il coinvolgimento attivo dei pensionati dell’associazione, sono una risorsa preziosa di esperienza e memoria da rimettere in circolo per rafforzare il legame tra generazioni e dare continuità alla cultura del lavoro”.

Mario Leone, palermitano classe ’69, prima di entrare in CNA aveva un’agenzia di organizzazione di eventi e per la Regione Siciliana si è occupato di internazionalizzazione aziendale. “Sosterrò tutta la squadra al fine di rendere la CNA sempre più solida – dice Mario Leone – Sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora e stiamo già lavorando a tanti altri progetti”.

Nel corso dell’assemblea a Vincenzo Geloso oltre ad essere riconfermato vicepresidente vicario di CNA Palermo, gli è stata attribuita anche la carica di direttore del Credito. “Essendo componente del consiglio di amministrazione di Credimpresa – dice Vincenzo Geloso – da più di vent’anni, ho acquisito una grande esperienza nella gestione del credito, quando sono stato presidente ho avuto anche l’onore di iscrivere questo consorzio nell’albo speciale di Banca d’Italia come intermediario finanziario. In virtù di questa esperienza come direttore del credito di CNA Palermo mi spenderò affinché la problematica dell’accesso al credito sia più fluida e veloce nella tempistica di erogazione alle imprese associate”.