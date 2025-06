“Alieni: verso il contatto”, a San Marino torna il Simposio Mondiale sugli Ufo

Condividi questo articolo?

Il 28 e 29 giugno a San Marino, presso il Palacongressi del Kursaal, si svolgerà la 34ma edizione dell’annuale Simposio Mondiale sugli Ufo, dal titolo ‘Alieni: verso il contatto’. L’evento è come sempre coordinato da Roberto Pinotti per il Cun (Centro Ufologico Nazionale), con oratori da dieci Paesi. La manifestazione farà il punto sul tema e ne indicherà le prospettive a breve e lungo termine.

“Prima -sottolineano gli organizzatori- li chiamavano popolarmente ‘dischi volanti’. Poi l’Aeronautica Militare Usa li ha denominati in sigla Ufo (da Unidentified Flying Objects, Oggetti Volanti Non Identificati), tradotta nei paesi latini con l’acronimo Ovni. Quindi nel 2021, smentendo il suo precedente negazionismo, il Pentagono ne ha ammesso l’esistenza oggettiva quali mezzi reali e fisici caratterizzati da tecnologia avanzata, sotto controllo intelligente e di ignora origine; e ha preferito ribattezzarli Uap (da Unidentified Aerial Phenomena). Infine, fra il 2024 e il 2025, a fronte delle loro persistenti ‘intrusioni’ sul territorio americano come pure in altre parti del mondo, il Ministero della Difesa Usa ha preferito qualificarli asetticamente come ‘droni misteriosi’. Solo che, comunque li si voglia denominare, si tratta sempre delle stesse cose”.

“E oggi -viene rilevato- dagli Usa ci viene anche ufficialmente confermato e riconfermato in pubbliche audizioni al Parlamento come pure da un ex consigliere di ben quattro presidenti alla Casa Bianca che quanto anticipato quasi 30 anni fa dal giornalista aerospaziale italiano Roberto Pinotti, presidente del serio Centro Ufologico Nazionale sorto nel 1967 come pure dell’Icer (International Coalition for Extraterrestrial Research, organizzazione non governativa riunente oltre 30 Paesi) è vero. Il primo Ufo recuperato e analizzato segretamente da un governo è stato quello caduto presso Magenta in Lombardia nel 1933, successivamente studiato da un team scientifico italiano guidato da Guglielmo Marconi e con la Seconda Guerra Mondiale requisito e portato negli Stati Uniti nel 1945 come preda di guerra. Il che ci dice anche che il fenomeno risale a oltre 90 anni fa, portando logicamente ad escludere ogni sua possibile origine terrestre, e russa e cinese in particolare”.