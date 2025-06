ALICE BLASI: in radio e in digitale il singolo d’esordio “NON SO PIÙ DI TE”

Condividi questo articolo?

Sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non so più di te” (TRP Vibes / Track Records Productions), il primo singolo di Alice Blasi. “Non so più di te” è un brano che racconta con semplicità la fine di un amore e il senso di vuoto che ne consegue.

Attraverso un linguaggio diretto ma evocativo, il testo esplora il contrasto tra l’assenza fisica e la presenza nostalgica di chi non c’è più, un’immagine che si insinua nella quotidianità riportando a galla ricordi, sensazioni e rimpianti. La canzone racconta di sguardi mai incrociati, di parole taciute, di un amore vissuto in silenzio ma profondamente sentito. Affronta temi come l’incertezza, la nostalgia e il desiderio di riscatto, senza mai cadere nel melodramma.

Alla fine, emerge un bisogno sincero di trovare un senso anche nella conclusione di un rapporto. Spiega l’artista a proposito del brano: “Nel corso della mia vita ci sono sempre state canzoni che per me hanno rappresentato una casa. Brani che mi hanno fatta sentire meno sola, che mi hanno compresa profondamente, che mi hanno fatto piangere, ridere, o semplicemente vivere momenti belli e leggeri. Questa canzone, come tutto ciò che scrivo, è il mio modo per restituire almeno in parte ciò che la musica mi ha donato. È il mio modo di aiutare chi vorrà immedesimarsi tra questi versi, per chi sente quell’amore silenzioso aggirarsi nella stanza, mentre tutto intorno gira.”

Alice Blasi, 18 anni, è una giovane artista in procinto di completare il percorso di studi al Liceo Classico. Fin da giovanissima mostra interesse per la musica, un’arte che diventa ben presto una componente fondamentale della sua vita.

Il suo approccio musicale inizia con lo studio della chitarra, strumento che continua a coltivare con dedizione guidata dal maestro Edoardo Musumeci. Due anni fa intraprende anche un percorso vocale con la vocal coach Lilla Costarelli, che le permette di sviluppare le sue potenzialità come interprete

Un nuovo e significativo passo avanti arriva con l’incontro artistico e umano di Riccardo Samperi, che accompagna Alice nella crescita del suo stile personale e nell’affermazione della sua identità artistica. Grazie a questa collaborazione, Alice realizza il suo primo singolo, Non so più di te, per l’etichetta TRP Vibes.