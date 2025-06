Agrippino Castania elogia Militello in Val di Catania: “È la perla del Calatino”

Condividi questo articolo?

Il giornalista, scrittore e politologo menenino Agrippino Castania esprime elogio verso Militello in Val di Catania. La città natale di Pippo Baudo, secondo Agrippino Castania è la perla del Calatino.

“Ammiro tanto – dichiara Agrippino Castania – la città di Militello in Val di Catania, comunità accogliente e gradevole. Inoltre elogio il suo interessante patrimonio monumentale. Militello fa parte del circuito dei borghi più belli del nostro Paese ed è stata proclamata “borgo dei borghi 2025. Un riconoscimento meritato”.

“A mio avviso – conclude Castania – il Sindaco Giovanni Burtone in questi anni insieme la sua Giunta hanno fatto un lavoro politico eccellente, rendendo la città di Militello in Val di Catania una vera perla del Calatino. È fantastico vedere una città quando si illumina di cose belle. La nostra Sicilia è piena di territori bellissimi che se sono ben valorizzati dalle varie amministrazioni sono vere risorse per tutti”.

