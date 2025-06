Agrigento: Mareamico, “spiaggia Pirandello trasformata in inferno”

Condividi questo articolo?

“Povero Luigi Pirandello: hanno trasformato la sua spiaggia, da un paradiso in un inferno. La spiaggia del Caos, a cavallo tra i comuni di Porto Empedocle e di Agrigento, oggi in piena estate è piena di rifiuti, con discariche tutto intorno e addirittura con un cantiere all’interno”. Così in una nota l’associazione Mareamico di Agrigento.

“Le spiagge rappresentano il più grosso potenziale turistico delle nostre città, anche per questo motivo dovrebbero essere pulite prima di pasqua e mantenute pulite fino a natale”, dice Mareamico.