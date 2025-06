Acitrezza, tutto pronto per la 34ª Sagra del Pesce Spada: dal 6 al 8 giugno griglie accese e sapori

Condividi questo articolo?

Il borgo marinaro di Acitrezza si prepara ad accogliere migliaia di visitatori in occasione della 34ª edizione della Sagra del Pesce Spada, appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione e della buona cucina. Da oggi, venerdì 6 a domenica 8 giugno, a partire dalle ore 19:30, le celebri quattro grandi griglie torneranno ad arrostire migliaia di fettine di “spado”, il pesce spada protagonista indiscusso della manifestazione.

Il piatto, simbolo della sagra, sarà servito come da tradizione con insalata a chilometro zero e il caratteristico “pane di casa”, il tutto accompagnato da vino bianco dell’Etna o, in alternativa, da altre bevande a scelta.

L’iniziativa è promossa dalle Commissioni festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova, dalla Confraternita San Giovanni Battista e dall’Associazione Culturale “U pisci a mari”, con il patrocinio del Comune di Aci Castello, dell’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e dall’Assemblea Regionale Siciliana.

