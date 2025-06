A Sant’Agata Li Battiati: presentazione del romanzo “Sia cielo che terra” di Antonio Petralia

Condividi questo articolo?

seguita dalla performance musicale “A Ballad for a Tree”

Inizia la lunga e ricca estate in musica (e lettura) dell’Associazione Musikante. Una carrellata di eventi che si aprirà lunedì, 30 giugno, nella suggestiva cornice del Parco Paternò del Toscano di via Roma 59 a Sant’Agata Li Battiati.

La serata si aprirà con la presentazione in anteprima di “Sia cielo che terra”, romanzo opera prima di Antonio Petralia, Presidente e Direttore Artistico di Musikante. Alle 18 ne parleranno con l’Autore l’apprezzato ed istrionico scrittore Sal Costa e il poeta ed esperto di jazz, nonché prefatore del volume, Gaetano Privitera. Letture a cura dell’attore Salvatore Guglielmino e del musicista Francesco Pantusa, che curerà anche il commento musicale alla chitarra. A moderare l’incontro, il giornalista Roman Henry Clarke.

Sia Cielo che Terra è un romanzo che esplora i legami familiari, la memoria e il potere salvifico della musica. Dopo la morte della madre Clara, Svante e suo fratello Gustav intraprendono un viaggio che li costringe a confrontarsi con verità taciute e con le radici più profonde della loro storia. Da Roma a Roseto degli Abruzzi, dalla Tenuta Marisol in Sicilia fino a Malmö, ogni luogo racchiude un frammento di passato e identità. È nella musica – linfa vitale del loro legame fraterno – che si cela la chiave del perdono e della riconciliazione. “La musica vi riunirà”, diceva Clara: ed è proprio la musica a ricomporre il mosaico di una famiglia, tra silenzi, rivelazioni e nuovi inizi.

La presentazione del libro è a ingresso gratuito e si svolgerà in una struttura climatizzata, ove sarà possibile acquistare il volume a prezzo promozionale, ridotto rispetto ai tradizionali canali di vendita: il libro è infatti già disponibile su IBS.

Dalle 21, sempre a ingresso libero, sarà il turno della musica, con la nuova edizione della performance “A Ballad for a Tree”. Ideata oltre 20 anni fa dall’artista Massimo Bartolini, è diventata successivamente un progetto diffuso ed itinerante. A Ballad for a Tree riflette sulla costante interazione che si viene a creare tra esseri umani e non umani. La performance sonora ideata agli inizi degli anni Duemila prevede che un sassofonista si avvicini a un albero e improvvisi un assolo, nel tentativo di comunicare con un essere non umano e nella speranza che l’albero possa chiedersi: «che strano uccello sta suonando oggi davanti a me?».

A Sant’Agata Li Battiati sarà il M° Fabio Tiralongo a celebrare il legame tra arte e ambiente, guidando un’intima narrazione musicale al sassofono nella cornice del Parco Botanico Paternò del Toscano.