A Salina torna il “Villaggio della Salute” con “Marefestival Salina”

Condividi questo articolo?

Per la XIV edizione del Marefestival Salina torna, sull’isola, il ‘Villaggio della Salute’ dell’Asp di Messina. La manifestazione, che si svolgerà tra il Centro congressi e la Guardia medica in piazza a Malfa (Salina), unisce salute e cinema e si è affermata negli anni come un’importante piattaforma di sensibilizzazione sui temi della salute pubblica. Le attività del Villaggio della Salute si terranno venerdì 13 giugno dalle 16 alle 18 e sabato 14 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.

“La prevenzione – sottolineano il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarch – rappresenta il pilastro fondamentale per garantire una comunità sana e consapevole. Investire nella salute significa investire nel futuro dei nostri cittadini e della nostra società”. Particolare attenzione è rivolta alle isole Eolie dove l’accesso ai servizi sanitari può risultare più complesso. “Il nostro impegno – spiegano i dirigenti Asp – è garantire che anche le comunità delle isole Eolie possano beneficiare di attività di screening di alta qualità. Organizzare eventi come il Villaggio della Salute è fondamentale per assicurare che tutti i cittadini, a prescindere dalla loro posizione geografica, abbiano accesso a informazioni e servizi di prevenzione indispensabili per la loro salute”. Il Villaggio della Salute offrirà una serie di attività sanitarie gratuite.