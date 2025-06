A Palermo la presentazione in anteprima di “Glenda Ronchi va nel Metaverso” di Maria Stella Pucci nell’ambito di “Una Marina di Libri”. La storia (vera) di una giornalista che difende i diritti degli animali

Condividi questo articolo?

“Glenda Ronchi va nel Metaverso” è il titolo del libro della professoressa Maria Stella Pucci che sarà presentato a Palermo domenica 8 giugno alle 11:00 ai Cantieri Culturali alla Zisa, negli spazi del Cinema “Vittorio De Seta”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rassegna “Una Marina di Libri”, giunta alla sedicesima edizione.

Pubblicato da Europa Edizioni, il libro dell’autrice palermitana racconta una storia ispirata all’amore per gli animali della giornalista Marianna La Barbera : sarà proprio quest’ultima a moderare l’incontro e a dialogare con la scrittrice e con gli ospiti, raccontando la propria esperienza e il proprio impegno animalista.

La presentazione all’interno del festival del libro è la prima in assoluto.

“Io e Marianna siamo amiche da molti anni – spiega Maria Stella Pucci – e sono sempre rimasta molto colpita dalle sue scelte a favore dei diritti degli animali nella vita di tutti i giorni: ne ho fatto un libro, in cui racconto di una giornalista d’assalto, Glenda Ronchi, pronta a dare voce alle creature oppresse dagli uomini”.

“La storia – sottolinea Marianna La Barbera – è un j’accuse rivolto a coloro che sfruttano gli animali per vanità, intrattenimento e capriccio: loro non hanno voce, tocca a noi difendere i loro diritti combattendo l’antropocentrismo tossico da cui derivano maltrattamenti e torture”.

Ai Cantieri Culturali alla Zisa saranno presenti, in qualità di relatori, il consigliere del Comune di Palermo Domenico Bonanno, Caterina Conigliaro presidente dell’associazione di promozione sociale “Suggestioni Mediterranee”, Virginia Derelitto, presidente dell’associazione “ViviPallavicino” e rappresentante del Consiglio di Istituto della scuola “Alessandra Siragusa”, Simona Ferruggia vice presidente di Equilibrium Narrazioni Visive e Clelia Panci, vice presidente dei Giovani di Confagricoltura ANGA Sicilia.

Tra gli ospiti che interverranno, anche Giuseppe Di Rosa, editore di Report Sicilia.

Prevista la traduzione in LIS a cura di E-Lisir.

L’appuntamento culturale si arricchirà delle letture dell’attrice Francesca Picciurro dell’associazione culturale “’A Nurrizza” e della partecipazione di Gabriele Di Gregorio, illustratore di “Glenda Ronchi va nel Metaverso” che, nell’occasione, creerà delle illustrazioni per i bambini presenti.

Presente inoltre il Laboratorio Truccabimbi a cura di Olga Montevago, docente ERIS.

“Ringrazio Edizioni Europa – conclude Maria Stella Pucci – per avere creduto nel mio progetto che sarà presentato nelle scuole di tutta Italia e in diverse sedi istituzionali per sensibilizzare al rispetto per gli animali”.

