A Gangi tappa del “world president tour della Ducati”.

Un evento che ogni anno riunisce la Famiglia Ducati. Un appuntamento fisso per i presidenti Ducati aderenti all’Official Club di tutto il mondo.

È dal 2002 che ogni anno Ducati da l’occasione ai presidenti amanti del noto marchio delle due ruote di riunirsi per un’intera settimana mettendo a disposizione delle moto nuove. Per questa edizione 2025 è stata scelta come unica tappa la Sicilia e vi hanno partecipato 80 presidenti rappresentanti di 20 nazioni. Ad accompagnarli Luca Gallerani rappresentate Ducati dei club.

A Gangi i motociclisti sono stati accolti dal vicesindaco Nicola Blando, dopo una veloce visita del centro storico e il pranzo in un noto locale il gruppo ha ripreso il suo tour, direzione Catania.