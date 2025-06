Condividi questo articolo?

A Gangi sono arrivati da ogni angolo della Sicilia per assistere alla processione dedicata allo Spirito Santo che si svolge ogni anno il lunedì dopo Pentecoste. E dove sono ben 39 i simulacri portati in processione dalla parte alta dell’abitato ai piedi del paese dove si trova l’unico santuario in Italia dedicato allo Spirito Santo.

Sul sagrato a concludere la processione si è svolta la famosa “cursa e i miracula di santi”. E’ stata omaggiata la Terza figura della Trinità con i “Miracoli” dove le pesanti statue in legno, portate a spalla in processione dai fratelli delle 12 confraternite, hanno concluso il loro percorso sacro con una corsa davanti il Santuario e con gli stessi “fedeli” a invocare lo Spirito Santo.

Alla processione presenti una rappresentanza dei sindaci delle Madonie e delle forze dell’ordine.

Pubblicità

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ha voluto ringraziare il rettore del Santuario don Giuseppe Amato e chi si è speso per la riuscita di questo importante momento per la comunità cattolica gangitana.