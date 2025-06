A 306 anni il comune ricorda la Battaglia di Francavilla

Condividi questo articolo?

Nel 306° anniversario della battaglia di Francavilla che fu combattuta il 20 giugno 1719 nelle vicinanze della città di Francavilla di Sicilia, tra il Regno di Spagna e l’Impero austriaco durante la guerra della Quadruplice Alleanza, per la conquista del Regno di Sicilia, il comune di Francavilla di Sicilia insieme alla Pro Loco di Francavilla ha voluto ricordare l’evento con un evento che si è tenuto sabato 14 giugno nei locali di Palazzo Cagnone.

L’evento svolto alla presenza del sindaco di Francavilla di Sicilia, Vincenzo Pulizzi, è stato introdotto da Annamaria Puglisi, presidente della Pro Loco e Francesco Consalvo che hanno presentato i quattro relatori: il prof. Luigi Rigano, docente di Lettere Classiche che ha affrontato il tema “Perché la guerra”; il cultore di storia locale Enzo Patanè che ha parlato degli aspetti della realtà socio-economica di Francavilla nel XVIII Secolo; il prof. Luigi Restifo, già docente di storia moderna all’Università di Messina e ricercatore indipendente che ha spiegato al pubblico la “Francavilla del Settecento” e infine il dr. Gaetano Consalvo, direttore dell’Istituto per la Cultura Siciliana e fondatore del Museo Antico Frantoio di Motta Camastra che ha illustrato al pubblico presente in sala reperti e curiosità inerenti la battaglia di Francavilla.

In particolare l’intervento del dr. Gaetano Consalvo, organizzatore nel 2019 di uno degli eventi che ha ricordato il 300° anniversario (vedi link), ha illustrato l’importanza della battaglia a livello internazionale e soprattutto i reperti rinvenuti sul campo di battaglia, il dr. Consalvo infine si è soffermato sul riuso dei materiali da parte della gente del luogo. Infine ha concluso sull’importanza dell’evento per il territorio come risorsa e per la comprensione delle origini, delle radici e della storia della vallata.

Esposto anche un quadro sul tema realizzato dalla prof.ssa Rosaria Camardi, membro del CAI di Messina.

L’evento, malgrado la giornata molto calda, ha visto la partecipazione di un attento e numeroso pubblico che ha avuto così l’occasione di approfondire aspetti relativi alle proprie origini e all’importante passato che avvolge la vallata.

