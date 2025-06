104 anni per Leonardo Cappa, il medico più anziano d’Italia

Condividi questo articolo?

Il figlio: “Legge ancora riviste medico-scientifiche e non manca mai un bicchiere di vino”

E’ il medico più anziano d’Italia ancora iscritto all’Ordine, il dottor Leonardo Cappa ha compiuto 104 anni: è nato il 13 aprile 1921 a Cap d’Ail in Francia, ma si è trasferito in Italia quando ne aveva 5 in provincia di Cuneo. Oggi vive in una Rsa, “a 102 anni è stato operato per una frattura al bacino, è in carrozzina ma è lucido, si tiene informato e legge ancore le riviste medico-scientifiche. Ama sempre bere un bicchiere di vino” della sua Alba. A parlare con l’Adnkronos Salute è il figlio Marcello, anche lui medico, raccontando alcuni passaggi di una vita avventurosa e al servizio dei pazienti. “Potrebbe essere un libro o un film, la guerra e la scelta di passare con i partigiani di Badoglio – ricostruisce il figlio – c’è un dossier su di lui all’Anpi di Torino se qualcuno fosse interessato. Mio padre è nato in Francia per una cosa stranissima e buffa. La casa paterna si trovava al confine tra Francia e Principato di Monaco, con una stanza da letto nel Principato e il resto in Francia. Quando nacque mio nonno ci rimase male perché capitò nella parte di casa in territorio francese”.

Cappa si è laureato nel 1946 a Torino, “ha avuto un ruolo attivo durante la Seconda Guerra mondiale, prima come giovanissimo medico nell’ospedale militare di Torino – ricorda il figlio – e poi ha scelto di aiutare la Resistenza con il soprannome di ‘Nano’, diminutivo di Leonardo che gli è stato dato dalla mamma quando era piccolo. Spesso, durante le notti, era impegnato a curare i partigiani feriti. Finita la guerra si è specializzato in Pediatria nel 1953 e in Odontoiatria nel 1955 ed è stato medico condotto a Vezza d’Alba (Cuneo)”.

“Aveva 3 giorni di ferie all’anno – continua il figlio – è rimasto a Vezza d’Alba fino al 1966, poi negli anni ’70 ci siamo trasferiti al Alba dove ha continuato a fare il medico di famiglia”. Oltre al figlio Marcello anche il nipote Leonardo, lo stesso nome del nonno, ha proseguito la tradizione ed è odontoiatra. “E’ molto orgoglioso che il nipote abbia intrapreso la sua stessa carriera, così – scherza il papà – non dovrò cambiare la targa dello studio”.