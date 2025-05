XXX Coppa “Vincenzo Florio”, dal 23 al 25 maggio rievocazione storica e auto d’epoca a Campofelice di Roccella, Cefalù e Collesano tra cultura, tradizione e turismo

Condividi questo articolo?

La rievocazione storica della Coppa “Vincenzo Florio” taglia il traguardo della trentesima edizione.

Il tradizionale appuntamento, ideato e promosso dal Circolo Auto e Moto d’Epoca “Vincenzo Florio”, torna puntuale nei giorni 23, 24 e 25 maggio prossimi, preceduto da una presentazione che si terrà giovedì 22 maggio alle 10:00 a Villa Gattopardo, in via dei Quartieri 104 a Palermo alla presenza, tra gli altri, dell’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello.

Come ogni anno, la manifestazione coniuga la valorizzazione delle auto storiche con la promozione del territorio: una formula di indiscutibile successo che, nel tempo, ha reso la rievocazione della Coppa “Vincenzo Florio” un evento attesissimo e unico, grazie all’impeccabile organizzazione e alle suggestioni vintage che lo caratterizzano.

Una celebrazione storica capace di riattualizzare il mito delle competizioni automobilistiche degli inizi del Novecento e il fulgore dell’imprenditoria e del mecenatismo, anche sportivo, dell’epoca.

Particolarmente significativa è, anche quest’anno, la partecipazione del Club Auto Salerno, gemellato con il Club “Vincenzo Florio”, con la presenza del presidente Dino Nardiello.

CULTURA, STORIA E TURISMO IN UN MUSEO ITINERANTE

“La manifestazione di quest’anno – spiega Franca Laura Mancuso, presidente del Circolo Auto e Moto d’Epoca “Vincenzo Florio” – ci vede particolarmente coinvolti perché è la trentesima edizione della rievocazione storica della Coppa”.

“In tutti questi anni – aggiunge – abbiamo espresso la nostra passione automobilistica portando in giro, con grande entusiasmo, auto di gran pregio che hanno suscitato notevole interesse di pubblico per l’evoluzione della meccanica dai primi esemplari del Novecento, fino a tempi più recenti”.

“Un vero Museo itinerante – sottolinea – che accomuna cultura, storia e turismo”.

Il programma dell’edizione 2025 prevede, nella giornata di venerdì 23 maggio, l’accoglienza dei partecipanti al Grand Hotel Palladium di Campofelice di Roccella e l’arrivo a Cefalù, dove si terrà la presentazione delle vetture, accompagnata da una visita alla cittadina normanna.

Il giorno successivo, le auto si sposteranno al Santuario di Gibilmanna, dove è prevista la benedizione dei partecipanti.

Nel pomeriggio, una visita a Collesano, con tappa al Museo della Targa Florio.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Sicilia e dai Comuni di Palermo, Cefalù e Campofelice di Roccella, si avvale del contributo organizzativo di Soleventi & Tour, che vede alla guida Laura Arcilesi.

“È sempre entusiasmante – afferma quest’ultima – supportare il Club ‘Vincenzo Florio’ e poter offrire la nostra professionalità per la logistica nell’accoglienza”.

“Far parte dell’organizzazione della ‘Rievocazione della Coppa Vincenzo Florio’ – prosegue – è per me più di un impegno professionale e mi fa sentire fiera della mia terra, della mia storia e delle mie radici”.

“Da palermitana doc – sottolinea Laura Arcilesi – sento nel cuore il battito profondo della Sicilia ogni volta che le auto d’epoca tornano a rombare nelle nostre strade, dando nuova vita a un’epopea che ha segnato il mototurismo internazionale”.

“Il nostro contributo – aggiunge – è guidato dal desiderio di offrire a ogni visitatore un’esperienza autentica, fatta di paesaggi mozzafiato, sapori unici e un’accoglienza di cui ci facciamo promotori, in considerazione dell’amore per la nostra isola”.

“Questa manifestazione – conclude – non è solo una rievocazione storica, è un viaggio condiviso tra chi ama le auto, la cultura e la nostra terra, e sono profondamente orgogliosa di poterne fare parte”.