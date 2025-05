WWF Sicilia Nord Occidentale allo Zingaro dopo 45 anni dalla grande marcia del 18 maggio 1980

Condividi questo articolo?

WWF allo Zingaro dopo 45 anni dalla grande marcia del 18 maggio 1980

L’appuntamento è per domenica 18 maggio 2025, alle ore 9:00, presso l’ingresso lato Scopello della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro. E’ stato infatti organizzato un evento rievocativo del 45° anniversario della Marcia dello Zingaro, quest’anno inserita nell’ambito delle manifestazioni per il Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Siciliana.

Durante la manifestazione sarà ricordato Franco Russo, uno dei principali artefici della “marcia”, recentemente scomparso.

Franco Russo è stato tra i principali artefici, negli anni ’80, della tutela del patrimonio naturalistico siciliano.

Ha saputo muoversi con passione, tenacia, intelligenza e concretezza nei mondi del volontariato (nella qualità di Presidente del WWF Sicilia) e delle Istituzioni (Dirigente Tecnico Forestale della Regione Sicilia).

Le sue conoscenze tecniche e scientifiche, il suo carisma, la sua esperienza acquisita in campo internazionale su problematiche ambientali, ne hanno fatto un punto di riferimento per il mondo dell’ambientalismo siciliano ma anche un interlocutore per le Istituzioni e una parte del mondo politico siciliano degli anni 80.

In questa felice congiuntura è riuscita ad affermarsi, in Sicilia, la fondamentale idea della necessità di conservazione delle aree contenenti pregiati ambienti naturali.

Da ciò sono scaturiti fatti concreti e di enorme importanza come la legge regionale sui parchi, la nascita della Riserva Naturale Orientata delle Zingaro, prima riserva in Sicilia, e poi la nascita di tante altre riserve ed aree protette.

Sottolineiamo quindi la molteplice importanza della figura di Franco Russo che ha unito in se la passione del volontario, la capacità del tecnico, la capacità di coltivare proficui rapporti istituzionali e politici.

Il suo esempio ci serve da punto di riferimento ancora e soprattutto oggi.

Oggi che vediamo troppi ambienti naturali (aree protette, boschi e verde in genere) sempre più a rischio, aggrediti da incendi, mancanti di adeguata cura (forestazione, riforestazione, selvicoltura), oggetti di tentativi di fruizione che ne snaturano le caratteristiche iniziali.

Il WWF sarà presente all’evento con i suoi soci ed attivisti

