Volo Mh17, Onu accusa la Russia: “Responsabile dell’abbattimento, dovrà risarcire”

L’aereo, con 298 persone a bordo, venne colpito da un missile di fabbricazione russa. Ma Mosca nega responsabilità. L’Australia parla di un “momento storico”

L’agenzia delle Nazioni Unite per l’aviazione civile ha ritenuto la Russia responsabile dell’abbattimento dell’Mh17 della Malaysia Airlines avvenuto il 17 luglio del 2014 nei cieli sopra all’Ucraina, chiedendo a Mosca di “risarcire” le famiglie delle vittime. Il Boeing 777, partito da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur, era stato abbattuto da un missile terra-aria Buk di fabbricazione russa causando la morte delle 298 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Tra le vittime 196 olandesi, 43 malesi e 38 australiani. Un tribunale olandese ha condannato in contumacia nel 2022 tre uomini all’ergastolo per il loro ruolo nella distruzione dell’aereo.

La Russia ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento. ”La Federazione russa non ha rispettato i suoi obblighi alla luce del diritto aereo internazionale per la distruzione dell’Mh17 della Malaysia Airlines nel 2014″, ha stimato l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

“Questa decisione indica chiaramente alla comunità internazionale che gli Stati non possono violare il diritto internazionale senza conseguenze”, ha affermato il governo dei Paesi Bassi mentre l’Australia parla di un “momento storico”.