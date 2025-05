Usa, Pentagono avvia espulsione 1.000 militari transgender

Condividi questo articolo?

Il provvedimento arriva dopo la decisione della Corte Suprema che ha autorizzato l’amministrazione Trump a far rispettare il divieto di servizio per i militari trans

Il Pentagono ha annunciato l’allontanamento di circa mille militari che si sono dichiarati apertamente transgender e ha concesso 30 giorni di tempo agli altri per dimettersi volontariamente, in base a una nuova direttiva diffusa ieri. Il provvedimento arriva dopo la decisione della Corte Suprema di martedì, che ha autorizzato l’amministrazione Trump a far rispettare il divieto di servizio per i militari trans.

Secondo i dati del Dipartimento della Difesa, aggiornati al 9 dicembre 2024, circa 4.240 militari in servizio attivo nella Guardia Nazionale e nelle riserve risultano diagnosticati con disforia di genere, una quota esigua rispetto ai circa 2 milioni di membri delle forze armate. La nuova direttiva riprende quella emessa a febbraio, poi sospesa per via di diversi ricorsi legali. Da allora, circa mille militari hanno scelto di dichiarare di essere trans.

Questi ultimi, ha spiegato il portavoce del Pentagono Sean Parnell, avvieranno ora un “processo di separazione volontaria”. Tuttavia, secondo diverse testimonianze raccolte dal Guardian, la decisione non è frutto di una reale scelta individuale.

“Non è volontario, ma una decisione presa sotto pressione”, ha dichiarato Rae Timberlake, portavoce dell’organizzazione Sparta Pride e militare con 17 anni di servizio nella Marina. Timberlake ha sottolineato che chi non accetta l’offerta di uscita rischia di perdere pensione, indennità e il congedo onorevole.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha confermato la linea dura dell’amministrazione, definendo la misura parte di un più ampio piano per eliminare “debolezza e ideologia woke” dalle forze armate. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di restrizioni ai diritti delle persone transgender volute da Trump, che includono anche il ridimensionamento dell’assistenza sanitaria per i veterani Lgbtq+.