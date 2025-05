Usa alzano allerta in Italia per rischio terrorismo. Fonti Viminale: “Nessun allarme specifico”

Condividi questo articolo?

Il dipartimento di Stato invita i visitatori a “esercitare accresciuta attenzione”

Gli Stati Uniti hanno aggiornato il ‘travel advisory’ per l’Italia, portandolo a livello di 2 su 4, invitando i visitatori a “esercitare accresciuta attenzione a causa del terrorismo”. Sul sito del dipartimento di Stato, risalente al 23 maggio, si legge che “c’è un rischio di violenza terroristica, tra cui attacchi terroristici e altre attività in Italia”.

Da quanto trapela dal Viminale e apprende l’Adnkronos, non ci sono informazioni specifiche sull’organizzazione di eventi ostili sul nostro territorio. Come spesso ripetuto in questi mesi dal ministero dell’Interno il livello di allerta sul territorio nazionale è massimo dal 7 ottobre 2023, giorno del l’attacco di Hamas a Israele, e massima è l’attenzione riservata a tutti gli obiettivi e i luoghi ritenuti sensibili. Dunque, “l’allerta è massima ma senza allarmismi”, precisano le stesse fonti.

Tra i potenziali obiettivi, sul sito del dipartimento di Stato americano vengono indicati luoghi affollati e simbolici, come attrazioni turistiche, centri di trasporto, mercati, edifici governativi locali, ristoranti, hotel, siti religiosi, scuole, parchi, aeroporti e aree pubbliche. Il Dipartimento di Stato consiglia ai viaggiatori di restare vigili, monitorare i media locali, preparare un piano d’emergenza e iscriversi al programma “Step” per ricevere allerte dall’ambasciata.